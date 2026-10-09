INVESTIMENTO

Pentacampeão pela Seleção Brasileira compra 51% de negócio e passa a controlar empresa de equipamentos esportivos

Ronaldo assumiu o controle da DLD, que opera as marcas HEAD e MARES no Brasil

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 12:01

Ronaldo Fenômeno comprou 51% da HEAD Crédito: Divulgação

O ex-jogador Ronaldo Nazário comprou 51% do capital da DLD, responsável pela operação das marcas de equipamentos esportivos HEAD e MARES no Brasil. Com a aquisição, o pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira passou a controlar a empresa. Os valores da negociação não foram divulgados, segundo a revista Exame.

Os outros 49% foram adquiridos por um grupo que reúne o ex-tenista Bruno Soares e os empresários João Rezende, Bruno Mendonça, Gustavo Maia e Rafael Alcici Cardoso, representante dos investidores.

A operação amplia os negócios de Ronaldo no setor esportivo e ocorre em um período de crescimento da HEAD no país. O faturamento da operação brasileira avançou 26% nos últimos 12 meses. Nos últimos três anos, a expansão média anual foi de aproximadamente 20%.

Ronaldo Fenômeno e seu corte de cabelo 'Cascão' na Copa do Mundo de 2002 1 de 9

Com os novos sócios, a empresa pretende ampliar a presença da HEAD no mercado nacional, fortalecer a distribuição e melhorar os serviços prestados aos revendedores. A marca atua principalmente no tênis e em outras modalidades de raquete.

Também estão previstos investimentos no relacionamento com clubes, academias e praticantes, além de apoio a competições e projetos de formação de atletas. A MARES, especializada em equipamentos para esportes aquáticos, continuará integrada aos planos da DLD.

"Eu sempre acreditei no poder do esporte de transformar vidas. A HEAD tem uma história gigante no tênis, e vamos contribuir para que ela cresça ainda mais no Brasil, fortalecendo a conexão com a comunidade esportiva", afirma Ronaldo à Exame.

O foco inicial dos investidores será fortalecer a estrutura comercial e ampliar o alcance da operação no país.

"Queremos investir no desenvolvimento do esporte, especialmente na formação de novos atletas. Temos muita coisa boa para construir dentro e fora das quadras", acrescenta.