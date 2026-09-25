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Pentacampeão pela Seleção diz que perdeu 99% do dinheiro que ganhou no futebol após problemas com empresário e família: 'Conta zerada'

Jogador contou que descobriu documentos que desconhecia e precisou reorganizar a vida financeira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:30

Roberto Carlos pela Seleção Brasileira
Roberto Carlos pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Roberto Carlos afirmou que perdeu 99% do dinheiro acumulado ao longo da carreira no futebol. Durante o Portugal Football Summit, o ex-lateral atribuiu a perda a problemas com empresários e questões familiares e disse que quer alertar jogadores mais jovens sobre os erros que cometeu.

“Tive problemas com pessoas que me deixaram a conta zerada. Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo.”

Segundo o pentacampeão mundial, a situação se agravou de uma hora para outra. Ele relatou que enfrentava um problema sério com um ex-empresário e outro de natureza familiar quando recebeu documentos que nem sabia existir.

10 promessas para a Seleção Brasileira

Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
Wesley (22 anos, Roma) por Reprodução
Andrey Santos (22 anos, Manchester United) por Divulgação/Manchester United
João Pedro (24 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (25 anos, Aston Villa) por Divulgação/Aston Villa
Kaio Jorge (24 anos, Cruzeiro) por Divulgação
Vitor Roque (21 anos, Palmeiras) por Reprodução/Instagram
Igor Jesus (25 anos, Nottingham Forest) por Divulgação
Kaiki Bruno (23 anos, Como) por Divulgação
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
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Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais

“Numa quinta-feira, fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia que existiam. Ali perdi toda a minha história.”

Roberto Carlos disse que conseguiu reorganizar as finanças e a vida familiar com a ajuda de um amigo. Ao falar sobre a trajetória fora dos gramados, afirmou que já havia se preparado para a aposentadoria como jogador, obtendo licença de diretor esportivo e trabalhando com marcas.

Hoje embaixador do Real Madrid, o ex-lateral de 53 anos disputou 527 partidas pelo clube espanhol e conquistou três Ligas dos Campeões. Pela Seleção Brasileira, fez 127 jogos e integrou a equipe campeã da Copa do Mundo de 2002.

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