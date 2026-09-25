PREJUÍZO

Pentacampeão pela Seleção diz que perdeu 99% do dinheiro que ganhou no futebol após problemas com empresário e família: 'Conta zerada'

Jogador contou que descobriu documentos que desconhecia e precisou reorganizar a vida financeira

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:30

Roberto Carlos pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Roberto Carlos afirmou que perdeu 99% do dinheiro acumulado ao longo da carreira no futebol. Durante o Portugal Football Summit, o ex-lateral atribuiu a perda a problemas com empresários e questões familiares e disse que quer alertar jogadores mais jovens sobre os erros que cometeu.

“Tive problemas com pessoas que me deixaram a conta zerada. Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo.”

Segundo o pentacampeão mundial, a situação se agravou de uma hora para outra. Ele relatou que enfrentava um problema sério com um ex-empresário e outro de natureza familiar quando recebeu documentos que nem sabia existir.

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“Numa quinta-feira, fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia que existiam. Ali perdi toda a minha história.”

Roberto Carlos disse que conseguiu reorganizar as finanças e a vida familiar com a ajuda de um amigo. Ao falar sobre a trajetória fora dos gramados, afirmou que já havia se preparado para a aposentadoria como jogador, obtendo licença de diretor esportivo e trabalhando com marcas.