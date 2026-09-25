Pentacampeão pela Seleção diz que perdeu 99% do dinheiro que ganhou no futebol após problemas com empresário e família: 'Conta zerada'

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Carol Neves
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:30
Roberto Carlos afirmou que perdeu 99% do dinheiro acumulado ao longo da carreira no futebol. Durante o Portugal Football Summit, o ex-lateral atribuiu a perda a problemas com empresários e questões familiares e disse que quer alertar jogadores mais jovens sobre os erros que cometeu.
“Tive problemas com pessoas que me deixaram a conta zerada. Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo.”
Segundo o pentacampeão mundial, a situação se agravou de uma hora para outra. Ele relatou que enfrentava um problema sério com um ex-empresário e outro de natureza familiar quando recebeu documentos que nem sabia existir.
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“Numa quinta-feira, fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia que existiam. Ali perdi toda a minha história.”
Roberto Carlos disse que conseguiu reorganizar as finanças e a vida familiar com a ajuda de um amigo. Ao falar sobre a trajetória fora dos gramados, afirmou que já havia se preparado para a aposentadoria como jogador, obtendo licença de diretor esportivo e trabalhando com marcas.
Hoje embaixador do Real Madrid, o ex-lateral de 53 anos disputou 527 partidas pelo clube espanhol e conquistou três Ligas dos Campeões. Pela Seleção Brasileira, fez 127 jogos e integrou a equipe campeã da Copa do Mundo de 2002.