PROJETO AMBICIOSO

Pentacampeões com a Seleção Brasileira ficam perto de assumir SAF de clube tradicional em projeto de R$ 454 milhões

Ronaldo e Roberto Carlos integram grupo que terá 80% da SAF da Inter de Limeira, após aprovação por ampla maioria do conselho do clube

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:22

Estádio do Inter de Limeira Crédito: Divulgação

Ronaldo e Roberto Carlos estão mais próximos de assumir o comando de um clube do futebol paulista. Os conselheiros da Inter de Limeira aprovaram, na noite da última segunda-feira (31), a venda de 80% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para um grupo de investidores que conta com os dois pentacampeões mundiais.

A proposta foi aprovada por ampla maioria durante uma Assembleia Geral Extraordinária realizada em um hotel de Limeira. Foram 53 votos favoráveis e apenas um contrário, resultado que superou a exigência de dois terços dos presentes prevista no estatuto do clube. A aprovação foi comemorada por torcedores que acompanhavam a votação do lado de fora do local.

O projeto prevê investimentos de até R$ 454 milhões ao longo de dez anos. O valor, porém, não representa um aporte integral garantido, mas uma projeção financeira condicionada ao crescimento da SAF e ao cumprimento das metas estabelecidas no planejamento.

Entre os principais objetivos esportivos está a chegada da Inter de Limeira à Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas. O clube, que tem 112 anos, foi campeão paulista em 1986 e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro em 1988.

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Como será o projeto da SAF da Inter de Limeira

A proposta estabelece um investimento inicial de até R$ 20 milhões entre 2026 e 2027, período em que o grupo pretende iniciar a reestruturação do clube e trabalhar na quitação das dívidas, atualmente estimadas em aproximadamente R$ 8,5 milhões.

O planejamento também prevê uma garantia mínima de R$ 187 milhões em investimentos ao longo de 15 anos. Entre as áreas contempladas estão a modernização do centro de treinamento, a profissionalização da administração, a utilização de novas tecnologias e a revitalização do Limeirão.

As categorias de base também aparecem como uma das prioridades do projeto. A intenção dos investidores é fortalecer a formação de jogadores e transformar a negociação de atletas em uma das principais fontes de receita da futura SAF.

Outra medida prevista no acordo é o adiamento da distribuição de dividendos aos investidores. Eles só poderão receber dividendos a partir do sexto ano de operação, estratégia que busca preservar o caixa da empresa nos primeiros anos e direcionar os recursos para investimentos na estrutura e no futebol.

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Quem está por trás da SAF

O grupo de investidores é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini e tem Ronaldo e Roberto Carlos entre seus integrantes. Também fazem parte do consórcio o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e outro sócio, que ainda não foi identificado.

Ambrogini já trabalhou diretamente com Ronaldo durante a passagem do ex-atacante pelo Cruzeiro, em 2022, quando ocupou o cargo de diretor de operações. Depois, foi CEO do Figueirense e diretor geral de futebol do Sport. O executivo também comandou a própria Inter de Limeira como CEO entre 2019 e 2021, antes de deixar o clube para trabalhar com Ronaldo no Valladolid.

Apesar da aprovação, a transferência da gestão do futebol ainda depende de etapas burocráticas. Entre os procedimentos estão as assinaturas das partes, a elaboração do estatuto da SAF, o registro na Junta Comercial e a solicitação à Federação Paulista de Futebol para formalizar a mudança. A expectativa é que todo o processo seja concluído até o início de 2027.

Inter de Limeira busca acesso à Série B

Enquanto prepara a mudança fora de campo, a Inter de Limeira vive uma disputa importante dentro das quatro linhas. O clube terminou a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 30 pontos, e avançou ao quadrangular decisivo pelo acesso.

A equipe terá pela frente Brusque, Ferroviária e Paysandu na disputa por uma vaga na Série B. A estreia está marcada para sábado (5), contra a Ferroviária, às 17h, no Estádio Major Levy Sobrinho.