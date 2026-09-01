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Pentacampeões com a Seleção Brasileira ficam perto de assumir SAF de clube tradicional em projeto de R$ 454 milhões

Ronaldo e Roberto Carlos integram grupo que terá 80% da SAF da Inter de Limeira, após aprovação por ampla maioria do conselho do clube

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:22

Estádio do Inter de Limeira
Estádio do Inter de Limeira Crédito: Divulgação

Ronaldo e Roberto Carlos estão mais próximos de assumir o comando de um clube do futebol paulista. Os conselheiros da Inter de Limeira aprovaram, na noite da última segunda-feira (31), a venda de 80% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para um grupo de investidores que conta com os dois pentacampeões mundiais.

A proposta foi aprovada por ampla maioria durante uma Assembleia Geral Extraordinária realizada em um hotel de Limeira. Foram 53 votos favoráveis e apenas um contrário, resultado que superou a exigência de dois terços dos presentes prevista no estatuto do clube. A aprovação foi comemorada por torcedores que acompanhavam a votação do lado de fora do local.

O projeto prevê investimentos de até R$ 454 milhões ao longo de dez anos. O valor, porém, não representa um aporte integral garantido, mas uma projeção financeira condicionada ao crescimento da SAF e ao cumprimento das metas estabelecidas no planejamento.

Entre os principais objetivos esportivos está a chegada da Inter de Limeira à Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas. O clube, que tem 112 anos, foi campeão paulista em 1986 e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro em 1988.

Jogadores vão investir em projeto de SAF de tradicional clube

Enrico Ambrogini e Ronaldo com a camisa da Inter de Limeira por Divulgação
Estádio do Inter de Limeira por Divulgação
Roberto Carlos foi o lateral do penta em 2002 por Reprodução
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Enrico Ambrogini e Ronaldo com a camisa da Inter de Limeira por Divulgação

Como será o projeto da SAF da Inter de Limeira

A proposta estabelece um investimento inicial de até R$ 20 milhões entre 2026 e 2027, período em que o grupo pretende iniciar a reestruturação do clube e trabalhar na quitação das dívidas, atualmente estimadas em aproximadamente R$ 8,5 milhões.

O planejamento também prevê uma garantia mínima de R$ 187 milhões em investimentos ao longo de 15 anos. Entre as áreas contempladas estão a modernização do centro de treinamento, a profissionalização da administração, a utilização de novas tecnologias e a revitalização do Limeirão.

As categorias de base também aparecem como uma das prioridades do projeto. A intenção dos investidores é fortalecer a formação de jogadores e transformar a negociação de atletas em uma das principais fontes de receita da futura SAF.

Outra medida prevista no acordo é o adiamento da distribuição de dividendos aos investidores. Eles só poderão receber dividendos a partir do sexto ano de operação, estratégia que busca preservar o caixa da empresa nos primeiros anos e direcionar os recursos para investimentos na estrutura e no futebol.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
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Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Quem está por trás da SAF

O grupo de investidores é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini e tem Ronaldo e Roberto Carlos entre seus integrantes. Também fazem parte do consórcio o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e outro sócio, que ainda não foi identificado.

Ambrogini já trabalhou diretamente com Ronaldo durante a passagem do ex-atacante pelo Cruzeiro, em 2022, quando ocupou o cargo de diretor de operações. Depois, foi CEO do Figueirense e diretor geral de futebol do Sport. O executivo também comandou a própria Inter de Limeira como CEO entre 2019 e 2021, antes de deixar o clube para trabalhar com Ronaldo no Valladolid.

Apesar da aprovação, a transferência da gestão do futebol ainda depende de etapas burocráticas. Entre os procedimentos estão as assinaturas das partes, a elaboração do estatuto da SAF, o registro na Junta Comercial e a solicitação à Federação Paulista de Futebol para formalizar a mudança. A expectativa é que todo o processo seja concluído até o início de 2027.

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Inter de Limeira busca acesso à Série B

Enquanto prepara a mudança fora de campo, a Inter de Limeira vive uma disputa importante dentro das quatro linhas. O clube terminou a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 30 pontos, e avançou ao quadrangular decisivo pelo acesso.

A equipe terá pela frente Brusque, Ferroviária e Paysandu na disputa por uma vaga na Série B. A estreia está marcada para sábado (5), contra a Ferroviária, às 17h, no Estádio Major Levy Sobrinho.

Assim, a Inter de Limeira chega à reta decisiva da Série C a seis partidas de uma possível mudança de divisão e, ao mesmo tempo, inicia o processo que pode transformar o futuro administrativo e financeiro do clube com a chegada do grupo liderado por Ronaldo e Roberto Carlos.

Tags:

Roberto Carlos Ronaldo Fenômeno Inter de Limeira

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