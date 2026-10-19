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Pentacampeões mundiais compram clube recém-promovido à Série B e prometem investir até R$ 454 milhões

Grupo com Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos assume 80% da SAF de clube paulista e quer levar o time à Série A em até oito temporadas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20:58

Estádio do Inter de Limeira
Estádio do Inter de Limeira Crédito: Divulgação

Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos agora são donos de um clube de futebol. A Inter de Limeira oficializou nesta segunda-feira (19) a assinatura do acordo de constituição da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), vendendo 80% das ações a um grupo de investidores que tem os dois pentacampeões mundiais pela Seleção Brasileira entre os integrantes. Os outros 20% continuam com a associação civil do clube.

O projeto prevê investimentos de até R$ 454 milhões ao longo de dez anos, e a principal meta esportiva é colocar o time do interior paulista na Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Quem são os novos donos da Inter de Limeira

Além de Ronaldo e Roberto Carlos, o grupo comprador é formado pelo príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e por um empresário haitiano, cujo nome não foi divulgado.

O comando executivo da SAF ficará com Enrico Ambrogini, nome de confiança de Ronaldo no mercado. Ambrogini já foi CEO da própria Inter de Limeira, entre 2019 e 2021, e trabalhou com o Fenômeno como diretor de operações no Cruzeiro, durante o período em que o ex-atacante foi dono da SAF celeste, e no Real Valladolid, da Espanha.

Para onde vai o dinheiro

O aporte será feito de forma gradual e atrelado a metas. Nos dois primeiros anos, a previsão é de até R$ 20 milhões, com prioridade para:

  • reorganização do departamento de futebol profissional
  • fortalecimento das categorias de base
  • reformas e ampliação do centro de treinamento
  • melhorias no estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão

A estrutura também prevê a implantação de mecanismos de governança corporativa e transparência financeira, além do pagamento de dívidas do clube.

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Acesso à Série B pavimentou o negócio

A assinatura acontece poucos dias depois de a Inter de Limeira garantir o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas fora da competição. O acesso foi confirmado no domingo, 11 de outubro: mesmo com a derrota para a Ferroviária, o time se beneficiou do empate entre Brusque e Paysandu e garantiu a vaga para 2027.

A venda da SAF já havia sido aprovada em agosto, e a formalização estava prevista para setembro, mas foi adiada por pendências burocráticas. Mesmo com a assinatura, a constituição da SAF ainda depende da conclusão de documentos e etapas de registro.

Próximos passos

Com os novos donos, a Inter já trabalha na montagem do elenco para 2027. O primeiro desafio será o Paulistão A2, no primeiro semestre, em que o clube vai buscar o acesso à elite estadual. No segundo semestre, o time estreia na Série B do Brasileiro.

Fundada em 1913, a Inter de Limeira tem como maior conquista o Campeonato Paulista de 1986, quando se tornou o primeiro clube do interior a vencer o estadual contra os grandes da capital.

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