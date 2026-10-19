Pentacampeões mundiais compram clube recém-promovido à Série B e prometem investir até R$ 454 milhões

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Pedro Carreiro
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20:58
Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos agora são donos de um clube de futebol. A Inter de Limeira oficializou nesta segunda-feira (19) a assinatura do acordo de constituição da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), vendendo 80% das ações a um grupo de investidores que tem os dois pentacampeões mundiais pela Seleção Brasileira entre os integrantes. Os outros 20% continuam com a associação civil do clube.
O projeto prevê investimentos de até R$ 454 milhões ao longo de dez anos, e a principal meta esportiva é colocar o time do interior paulista na Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas.
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Além de Ronaldo e Roberto Carlos, o grupo comprador é formado pelo príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e por um empresário haitiano, cujo nome não foi divulgado.
O comando executivo da SAF ficará com Enrico Ambrogini, nome de confiança de Ronaldo no mercado. Ambrogini já foi CEO da própria Inter de Limeira, entre 2019 e 2021, e trabalhou com o Fenômeno como diretor de operações no Cruzeiro, durante o período em que o ex-atacante foi dono da SAF celeste, e no Real Valladolid, da Espanha.
O aporte será feito de forma gradual e atrelado a metas. Nos dois primeiros anos, a previsão é de até R$ 20 milhões, com prioridade para:
A estrutura também prevê a implantação de mecanismos de governança corporativa e transparência financeira, além do pagamento de dívidas do clube.
A assinatura acontece poucos dias depois de a Inter de Limeira garantir o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas fora da competição. O acesso foi confirmado no domingo, 11 de outubro: mesmo com a derrota para a Ferroviária, o time se beneficiou do empate entre Brusque e Paysandu e garantiu a vaga para 2027.
A venda da SAF já havia sido aprovada em agosto, e a formalização estava prevista para setembro, mas foi adiada por pendências burocráticas. Mesmo com a assinatura, a constituição da SAF ainda depende da conclusão de documentos e etapas de registro.
Com os novos donos, a Inter já trabalha na montagem do elenco para 2027. O primeiro desafio será o Paulistão A2, no primeiro semestre, em que o clube vai buscar o acesso à elite estadual. No segundo semestre, o time estreia na Série B do Brasileiro.
Fundada em 1913, a Inter de Limeira tem como maior conquista o Campeonato Paulista de 1986, quando se tornou o primeiro clube do interior a vencer o estadual contra os grandes da capital.