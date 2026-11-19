VAI ESTAR NO ESTÁDIO

Pep Guardiola manda recado à torcida do Bahia e confirma presença na Fonte Nova

Em vídeo publicado pelo Tricolor, treinador do Manchester City convidou os torcedores para o confronto contra o Coritiba

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:45

Guardiola Crédito: Shutterstock

O técnico espanhol Pep Guardiola, multicampeão à frente do Manchester City, convidou a torcida tricolor a comparecer à Arena Fonte Nova, no próximo sábado (21). Em vídeo publicado pelo Esporte Clube Bahia nesta quinta-feira (19), o treinador contou que já chegou ao Brasil para acompanhar a partida entre Bahia e Coritiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Salvador.

“Olá, sou Pep. No sábado estarei na Bahia, em Salvador da Bahia. E já que vim ao Brasil para ver a partida, você tem que me acompanhar. O estádio está cheio e vamos ganhar, ok? Te espero no sábado na partida. Tchau!”, disse Guardiola na gravação, em espanhol (tradução livre).

O treinador acompanhará o confronto na Arena Fonte Nova, marcado para às 17h30. A visita também terá a presença de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, conglomerado que adquiriu 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia. Os dois executivos participaram de um evento em São Paulo, nesta quarta-feira (18).

Confira Cruzeiro x Bahia (5/11/2026) 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 13

Encontro com Guardiola

Antes de acompanhar a partida, 40 torcedores terão a oportunidade de conhecer o treinador pessoalmente em uma ação promovida pela Puma. A promoção é válida até sexta-feira (20), na loja da marca no Salvador Shopping.