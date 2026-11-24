EM OBRAS

Pep Guardiola visita futuro CT do Bahia e conhece projeto com 12 campos, miniestádio e condomínio de luxo; veja imagens

Ex-técnico do Manchester City esteve na Bahia para acompanhar as obras do centro de treinamento

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:32

Ferran Soriano e Guardiola conheceram o projeto imobiliário que será integrado ao complexo esportivo Crédito: Caio Soares / Agência California

Depois de acompanhar a partida entre Bahia e Coritiba, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Pep Guardiola conheceu os planos para o futuro complexo esportivo e imobiliário do Grupo City na Região Metropolitana. O ex-técnico do Manchester City visitou, ao lado de Ferran Soriano, CEO do conglomerado, a área onde está sendo construído o City Football Academy Bahia (CFA Bahia), que terá 12 campos de futebol, miniestádio para mil espectadores e um empreendimento residencial de alto padrão conectado por um viaduto exclusivo.

A visita teve como foco acompanhar a evolução das obras do centro de treinamento do Bahia e conhecer os detalhes do projeto imobiliário que será implantado no mesmo complexo, na Via Metropolitana. O residencial será desenvolvido em parceria entre o Grupo City, a QPC Incorporadora e o Grupo Terere, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2027.

O viaduto exclusivo será responsável por conectar diretamente o empreendimento residencial à estrutura esportiva. A proposta é integrar moradia de alto padrão, futebol, natureza, lazer e bem-estar em um mesmo espaço.

Guardiola conhece projeto do CT do Bahia; veja imagens 1 de 6

O que terá no novo CT do Bahia

O City Football Academy Bahia foi projetado para concentrar as principais estruturas esportivas e administrativas do clube. Serão 12 campos de futebol, incluindo um miniestádio com capacidade para mil espectadores.

O complexo receberá as equipes profissionais masculina e feminina, além das categorias de base. Também contará com uma Academia de Futebol dedicada à formação de jogadores, seguindo os padrões e a metodologia do City Football Group.

A sede administrativa do Esporte Clube Bahia também funcionará no local. A estrutura foi planejada para se tornar um centro de excelência na formação e no desenvolvimento de atletas.

Condomínio de luxo terá ligação com complexo esportivo

Além da estrutura esportiva, o projeto prevê um empreendimento residencial de alto padrão conectado ao CT por meio do viaduto exclusivo. A iniciativa é desenvolvida pelo Grupo City em parceria com a QPC Incorporadora e o Grupo Terere.

Segundo os responsáveis, a proposta é apresentar um modelo de desenvolvimento imobiliário que integre moradia, esporte, natureza, lazer e bem-estar. A expectativa é que o projeto contribua para atrair investimentos e impulsionar a ocupação imobiliária na região.

Durante a visita, Ferran Soriano destacou que a iniciativa vai além da construção de um centro de treinamento.

“O que estamos desenvolvendo na Via Metropolitana vai muito além de um complexo esportivo. O CFA Bahia é um projeto de infraestrutura importante para o Esporte Clube Bahia e para o City Football Group, criando um ambiente de classe mundial para o desenvolvimento de jogadores e do Clube. Também estamos trazendo para a Bahia um conceito de desenvolvimento imobiliário inédito no Brasil, integrando esporte, moradia de alto padrão, natureza, lazer e bem-estar dentro do mesmo ecossistema”, afirmou.

O executivo também demonstrou confiança no potencial da região para se consolidar como um novo polo de expansão urbana e imobiliária.

Guardiola, por sua vez, comparou a iniciativa à estrutura do Manchester City, na Inglaterra. Para o espanhol, centros de treinamento podem exercer um papel que ultrapassa a preparação de atletas profissionais.

“Em Manchester, temos um exemplo concreto de como um centro de treinamento pode ir muito além da preparação de jogadores. É um ambiente que desenvolve talentos, fortalece uma cultura esportiva e cria conexões com a comunidade”, declarou.

O ex-técnico também destacou o potencial do futebol para gerar oportunidades e contribuir para a transformação das comunidades. O lançamento do empreendimento residencial está previsto para o primeiro semestre de 2027. Até o momento, não foram divulgados valores de investimento, número de unidades ou preços dos imóveis.

Os dias de Guardiola em Salvador

Pep Guardiola passou dois dias em Salvador, na sexta-feira (20) e no sábado (21), em uma programação que reuniu compromissos ligados ao Bahia e momentos de lazer na capital baiana. Acompanhado de Ferran Soriano, o espanhol começou a agenda com uma visita ao Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, a Cidade Tricolor, onde foi recebido pelo técnico Rogério Ceni e acompanhou parte de um treinamento da equipe.

Na noite de sexta-feira, o ex-treinador do Manchester City participou da estreia do documentário O Bahia é o Mundo – A Era City, no Cine Glauber Rocha. Durante o evento, encontrou o cantor Gilberto Gil, torcedor do Tricolor, e conversou com o meia Everton Ribeiro. Depois, seguiu para o Clube do Samba, no Pelourinho, onde entrou na roda, cantou e até arriscou tocar pandeiro.