ÁGUAS ABERTAS

Perito técnico conquista primeiro lugar em prova de natação na Travessia Salvador-Itaparica

Delmir Farias Campos também ficou em quinto lugar na classificação geral Master durante a Meia TIS

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11:31

Perito técnico conquista primeiro lugar em prova de natação na Travessia Salvador-Itaparica Crédito: Márcia Campos/Divulgação

O perito técnico Delmir Farias Campos foi o vencedor da Meia TIS, prova de natação em águas abertas com percurso de seis quilômetros, realizada como parte da programação da 11ª edição da Travessia Itaparica-Salvador (TIS), no último sábado (14).

O atleta ficou em primeiro lugar em sua categoria e alcançou a quinta colocação geral na modalidade Master. A competição contou com um percurso entre o Terminal Náutico de Salvador e a Praia do Porto da Barra, exigindo dos participantes preparo físico para enfrentar as correntes e as condições do mar.

O resultado representa um marco na trajetória de Delmir e reflete uma rotina de preparação que exige disciplina, dedicação e perseverança. A conquista também evidencia a participação de servidores públicos em competições esportivas e a importância da prática de atividades físicas para a saúde e a qualidade de vida.

O perito técnico e diretor de Comunicação do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), Vilson Costa, destacou o orgulho da entidade com o desempenho do servidor e o apoio do sindicato aos atletas da categoria.