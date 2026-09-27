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Wladmir Pinheiro
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 20:31
O pernambucano Justino Pedro Da Silva venceu pela terceira vez a Maratona Salvador neste domingo (27). Aos 41 anos, ele completou os 42 quilômetros em 2:21:01.6, com ritmo de 03:22 por quilômetro, melhorando o próprio tempo de prova. No feminino, o título dos 42km-Elite ficou com a alagoana Vanicleia Moura Dos Santos, 27 anos, que cruzou a linha de chegada em 2:45:17.0.
Justino já havia vencido a maratona em 2024 e 2025. Na edição deste ano, o atleta afirmou que chegou a Salvador depois de fazer uma preparação específica para o percurso e disputar outras provas como parte do treinamento.
“Este ano fiz uma preparação mais específica, justamente para tentar ganhar novamente essa prova tão especial. Participei de algumas meias maratonas, como a Meia do Rio, e fui segundo colocado na Meia de João Pessoa, todas essas provas feitas com objetivo de me fortalecer pra Maratona Salvador. Fiz alguns ajustes na preparação e cheguei para a prova com a cabeça boa, sabendo que vinha para buscar a vitória. A prova foi muito forte. Fiquei na liderança em alguns momentos, mas havia outros atletas muito fortes também. A partir da metade do percurso, consegui assumir a liderança e mantive até o final”, destacou o atleta.
Além do tricampeonato, Justino reduziu o tempo que havia registrado na edição anterior. Em 2025, ele venceu a prova com 2h22min. Neste domingo (27), completou o percurso em pouco mais de 2h21min.
“Só tenho a agradecer a Deus por tudo e por continuar me dando força para competir e manter esse nível aos 41 anos. Agora, a próxima prova é a Maratona de Amsterdã, no dia 18 de outubro. Depois, também vou correr em Curitiba", ressalta.
O pódio masculino dos 42KM-ELITE teve Givaldo Araujo De Sena na segunda colocação, com 2:25:15.1, e Hiago Silva de Oliveira Silva em terceiro, com 2:26:51.1.
Maratona Salvador 2026
Entre as mulheres, Vanicleia Moura Dos Santos completou os 42 quilômetros em 2:45:17.0, com ritmo de 03:56 por quilômetro. Para chegar ao título, a atleta fez uma preparação específica para o percurso de Salvador e chegou a treinar em trechos do trajeto.
“Eu já vinha me preparando especificamente para a prova. Inclusive, treinava no próprio percurso, porque sabia que, por ser uma maratona desafiadora, especialmente na região da Barra, seria necessário ter uma preparação muito específica. Graças a Deus, deu certo. Os 42 quilômetros foram desafiadores, como toda maratona. Em Salvador, além da distância, temos o calor e alguns trechos mais difíceis. Mas a energia da prova ajuda muito e faz a gente se desligar um pouco da dor e do sofrimento. A antecipação da largada para 4h30 fez uma diferença muito grande. Já sentimos uma melhora em relação ao ano passado, principalmente por causa do horário e também do clima, que ajudou bastante. Estou muito feliz com o resultado. Foi uma preparação específica, uma prova difícil e sair daqui com essa conquista é muito especial. Graças a Deus, deu tudo certo, comemorou.
Narlly Dos Santos ficou em segundo lugar, com 3:07:53.3, enquanto Narina Gomes Marcal Gomes terminou na terceira posição, com 3:19:25.0.
A prova de 21KM-ELITE também definiu os campeões nas categorias masculina e feminina.
Entre as mulheres, Jeane Barreto Dos Santos foi a primeira colocada, com 1:18:53.8. MIRELA SATURNINO DE ANDRADE terminou em segundo, com 1:21:32.0, e Raimunda Jesus Dos Santos Lima ficou em terceiro, com 1:25:17.5.
No masculino, João Marcos Santos Ferreira venceu com 1:07:12.6. Andre Da Conceição Santos Santos foi o segundo colocado, com 1:07:25.1, e Everton Silva Lima completou o pódio, com 1:08:00.1.
Em 2026, a Maratona Salvador também passou a integrar o Circuito Brasil Gigante, que reúne grandes maratonas realizadas no país.
Ao todo, 10 mil pessoas participaram da programação da Maratona Salvador nos dois dias de evento. A competição reuniu atletas dos 27 estados brasileiros e também recebeu corredores de Alemanha, Argentina, Bermudas, Canadá, Chile, China, Colômbia, El Salvador, Estados Unidos, Hungria, Irlanda, México, Portugal e Uruguai.
Segundo a organização, 50% dos participantes vieram de fora de Salvador, 30% eram de outros estados. A presença de atletas e acompanhantes movimenta setores como hospedagem, alimentação, transporte e outros serviços ligados ao turismo na capital baiana.
Além das provas esportivas, a Maratona Salvador tem uma programação cultural espalhada pelo percurso. Pontos de hidratação recebem apresentações musicais, enquanto grupos de matrizes africanas participam da programação em diferentes trechos da corrida. Neste sábado, o Bailinho de Quinta comanda a Arena do Evento. O encerramento da programação, no domingo, ficará por conta do É o Tchan.
Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a combinação entre esporte e cultura é uma das características da competição. “É uma prova com todo o rigor técnico, certificada pela confederação internacional e, ao mesmo tempo, com o nosso jeito de fazer entretenimento. Tem muita música, arte, cultura e esse espaço fantástico aqui na orla de Salvador”, afirmou.
A Maratona Salvador integra a programação do Festival da Primavera e também conta com iniciativas ambientais e sociais. As eco bags oficiais da prova são produzidas a partir da reciclagem de garrafas PET. A organização também prevê a contabilização e compensação das emissões de gases de efeito estufa geradas pelo evento. Na área social, parte do valor arrecadado com as inscrições será destinada à Aldeias Infantis SOS, organização voltada à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.