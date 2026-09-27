CORRIDA

Pernambucano Justino Pedro Da Silva vence Maratona Salvador 2026 pelo 3º ano seguido; Vanicleia Moura vence o feminino

Em 2025, Justino Pedro Da Silva venceu a prova com 2h22min. Neste domingo (27), completou o percurso em pouco mais de 2h21min

Wladmir Pinheiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 20:31

Maratona Salvador 2026 Crédito: Daniel Bagdeve

O pernambucano Justino Pedro Da Silva venceu pela terceira vez a Maratona Salvador neste domingo (27). Aos 41 anos, ele completou os 42 quilômetros em 2:21:01.6, com ritmo de 03:22 por quilômetro, melhorando o próprio tempo de prova. No feminino, o título dos 42km-Elite ficou com a alagoana Vanicleia Moura Dos Santos, 27 anos, que cruzou a linha de chegada em 2:45:17.0.

Justino já havia vencido a maratona em 2024 e 2025. Na edição deste ano, o atleta afirmou que chegou a Salvador depois de fazer uma preparação específica para o percurso e disputar outras provas como parte do treinamento.

“Este ano fiz uma preparação mais específica, justamente para tentar ganhar novamente essa prova tão especial. Participei de algumas meias maratonas, como a Meia do Rio, e fui segundo colocado na Meia de João Pessoa, todas essas provas feitas com objetivo de me fortalecer pra Maratona Salvador. Fiz alguns ajustes na preparação e cheguei para a prova com a cabeça boa, sabendo que vinha para buscar a vitória. A prova foi muito forte. Fiquei na liderança em alguns momentos, mas havia outros atletas muito fortes também. A partir da metade do percurso, consegui assumir a liderança e mantive até o final”, destacou o atleta.

Pernambucano melhora próprio recorde

Além do tricampeonato, Justino reduziu o tempo que havia registrado na edição anterior. Em 2025, ele venceu a prova com 2h22min. Neste domingo (27), completou o percurso em pouco mais de 2h21min.

Maratona Salvador 2026 Crédito: Daniel Bagdeve

“Só tenho a agradecer a Deus por tudo e por continuar me dando força para competir e manter esse nível aos 41 anos. Agora, a próxima prova é a Maratona de Amsterdã, no dia 18 de outubro. Depois, também vou correr em Curitiba", ressalta.

O pódio masculino dos 42KM-ELITE teve Givaldo Araujo De Sena na segunda colocação, com 2:25:15.1, e Hiago Silva de Oliveira Silva em terceiro, com 2:26:51.1.

Maratona Salvador 2026 1 de 9

Alagoana vence os 42 km no feminino

Entre as mulheres, Vanicleia Moura Dos Santos completou os 42 quilômetros em 2:45:17.0, com ritmo de 03:56 por quilômetro. Para chegar ao título, a atleta fez uma preparação específica para o percurso de Salvador e chegou a treinar em trechos do trajeto.

“Eu já vinha me preparando especificamente para a prova. Inclusive, treinava no próprio percurso, porque sabia que, por ser uma maratona desafiadora, especialmente na região da Barra, seria necessário ter uma preparação muito específica. Graças a Deus, deu certo. Os 42 quilômetros foram desafiadores, como toda maratona. Em Salvador, além da distância, temos o calor e alguns trechos mais difíceis. Mas a energia da prova ajuda muito e faz a gente se desligar um pouco da dor e do sofrimento. A antecipação da largada para 4h30 fez uma diferença muito grande. Já sentimos uma melhora em relação ao ano passado, principalmente por causa do horário e também do clima, que ajudou bastante. Estou muito feliz com o resultado. Foi uma preparação específica, uma prova difícil e sair daqui com essa conquista é muito especial. Graças a Deus, deu tudo certo, comemorou.

Narlly Dos Santos ficou em segundo lugar, com 3:07:53.3, enquanto Narina Gomes Marcal Gomes terminou na terceira posição, com 3:19:25.0.

Jeane e João Marcos vencem os 21 km

A prova de 21KM-ELITE também definiu os campeões nas categorias masculina e feminina.

Entre as mulheres, Jeane Barreto Dos Santos foi a primeira colocada, com 1:18:53.8. MIRELA SATURNINO DE ANDRADE terminou em segundo, com 1:21:32.0, e Raimunda Jesus Dos Santos Lima ficou em terceiro, com 1:25:17.5.

No masculino, João Marcos Santos Ferreira venceu com 1:07:12.6. Andre Da Conceição Santos Santos foi o segundo colocado, com 1:07:25.1, e Everton Silva Lima completou o pódio, com 1:08:00.1.

Em 2026, a Maratona Salvador também passou a integrar o Circuito Brasil Gigante, que reúne grandes maratonas realizadas no país.

Evento reúne atletas de todos os estados

Ao todo, 10 mil pessoas participaram da programação da Maratona Salvador nos dois dias de evento. A competição reuniu atletas dos 27 estados brasileiros e também recebeu corredores de Alemanha, Argentina, Bermudas, Canadá, Chile, China, Colômbia, El Salvador, Estados Unidos, Hungria, Irlanda, México, Portugal e Uruguai.

Segundo a organização, 50% dos participantes vieram de fora de Salvador, 30% eram de outros estados. A presença de atletas e acompanhantes movimenta setores como hospedagem, alimentação, transporte e outros serviços ligados ao turismo na capital baiana.

Maratona com música e cultura baiana

Além das provas esportivas, a Maratona Salvador tem uma programação cultural espalhada pelo percurso. Pontos de hidratação recebem apresentações musicais, enquanto grupos de matrizes africanas participam da programação em diferentes trechos da corrida. Neste sábado, o Bailinho de Quinta comanda a Arena do Evento. O encerramento da programação, no domingo, ficará por conta do É o Tchan.

Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a combinação entre esporte e cultura é uma das características da competição. “É uma prova com todo o rigor técnico, certificada pela confederação internacional e, ao mesmo tempo, com o nosso jeito de fazer entretenimento. Tem muita música, arte, cultura e esse espaço fantástico aqui na orla de Salvador”, afirmou.