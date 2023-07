Pia elogia preparação da Seleção para Copa: 'Estamos prontas'

Seleção feminina estreia na Copa do Mundo no dia 24. Crédito: Thais Magalhães/CBF

Após comandar a seleção brasileira feminina de futebol em mais um jogo-treino, a técnica Pia Sundhage fez uma avaliação positiva da preparação da sua equipe para a Copa do Mundo, que começa na quinta-feira, na Austrália e na Nova Zelândia. A treinadora afirmou que a seleção está "pronta" para o Mundial.



"Tivemos um ótimo período de preparação, com muitos treinos e tentamos ao máximo ter muitos confrontos de 11 contra 11. As jogadoras estão cansadas. Agora estamos prontas para começar essa Copa do Mundo", afirmou a técnica sueca, que comandou nesta segunda o último jogo-treino da seleção antes da estreia.

As brasileiras enfrentaram a seleção masculina sub-15 de Queensland, no campo do Royal Pines, em Gold Coast, onde vem sendo a base da equipe nacional. A imprensa não pôde acompanhar a atividade inteira. Apenas o primeiro de três tempos de 30 minutos, na qual Pia contava com suas titulares em campo, pôde ser observado. Neste momento, a partida estava sem gols.

Em relação à formação titular que vinha treinando, Pia fez apenas uma alteração. Colocou Geyse no lugar de Bia Zaneratto no setor ofensivo. O time tinha Lelê; Antonia, Rafaelle, Kathellen, Tamires; Luana, Ary Borges, Kerolin, Adriana; Geyse e Debinha. A atacante Marta não esteve em campo no início da atividade, assim como aconteceu no jogo-treino com a China, na semana passada.

A principal jogadora da seleção deve começar a Copa do Mundo no banco de reservas. E pode ganhar espaço no time no decorrer da competição. Desde que desembarcou em solo australiano, Marta vem sendo poupada na maior parte das atividades de maior intensidade O objetivo de Pia é contar com a atacante em plena forma ao longo da Copa.

"Fizemos uma preparação levando em conta que as jogadoras estavam atuando em diferentes ligas no mundo, algumas nos Estados Unidos, Europa e Brasil, elas vieram de diferentes lugares. Agora todas estão no mesmo lugar e na mesma página. E essa é a real razão para estarmos aqui e as jogadoras fizeram um trabalho incrível", avaliou Pia.