Pia rasga elogios a Ary Borges e brinca: 'Temos que pagar o jantar dela'

Pia Sundhage durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Crédito: Thais Magalhães/CBF

O Brasil atropelou o Panamá em sua estreia na Copa do Mundo Feminina, com goleada por 4x0. O destaque do jogo foi Ary Borges, que marcou três gols e ainda deu uma assistência para Bia Zaneratto. Com uma atuação brilhante em seu primeiro jogo no torneio, a meia ganhará uma 'recompensa' da equipe. Ao menos, foi isso que prometeu a técnica Pia Sundhage.

por Pia Sundhage, em entrevista ao SporTV "Ela (Ary Borges) está feliz, fez um hat-trick, jogou bem. Então temos que pagar o jantar para ela"

A treinadora manteve segredo sobre o que conversou com as jogadoras após o apito final, mas se disse contente com os três pontos na estreia. "O que eu falei pras jogadoras eu não conto pra ninguém. Mas estamos felizes, o primeiro jogo é sempre difícil. Fizemos quatro gols e em alguns momentos jogamos muito bem".

Com a goleada, o Brasil manteve uma escrita: venceu todas as estreias em Copa do Mundo Feminina. Foram nove vitórias em nove edições e 100% de aproveitamento. O resultado fez a equipe assumir a liderança do Grupo F, já que França e Jamaica empataram em 0x0.