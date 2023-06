Pia Sundhage coloca Seleção entre as favoritas na Copa do Mundo

A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, disse nesta terça-feira (27) que considera o Brasil um potencial candidato ao título da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 20 de julho na Austrália e na Nova Zelândia.



A treinadora sueca, dona de três medalhas olímpicas, diz que a seleção evoluiu muito desde o Mundial da França, em 2018. Mas, apesar do sonho de conquistar a Copa pela primeira vez, a principal meta da CBF no Mundial é devolver o protagonismo ao Brasil.