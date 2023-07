Pia Sundhage comanda coletivo da seleção brasileira e Rafaelle destaca intensidade dos treinos

A seleção brasileira feminina realizou o treinamento deste sábado em Gold Coast com portões fechados. Faltando nove dias para a estreia na Copa do Mundo, a técnica Pia Sundhage comandou um coletivo de 11 contra 11 e, em outro turno, ainda voltou a campo para trabalho separado com algumas atletas.



A técnica sueca aproveitou o coletivo para fazer ajustes técnicos e táticos no elenco e parece começar a definir o time titular para a estreia no Mundial. Por terem sido poupadas no jogo-treino contra a China na última quinta-feira, Bia Zaneratto, do Palmeiras, e Geyse, do Barcelona, voltaram a campo à tarde junto com a jovem Aline Gomes para um trabalho de finalização.