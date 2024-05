Piloto é encontrado morto em cachoeira no interior de SP

A perícia foi acionada e a delegacia da cidade investiga todas as circunstâncias do ocorrido

O piloto e empresário Sylvio de Barros, de 57 anos, foi encontrado morto na segunda-feira, 27, na Estrada do Sertãozinho, em Joanópolis, município do Estado de São Paulo próximo a divisa com Minas Gerais. A perícia foi acionada e a delegacia da cidade investiga todas as circunstâncias do ocorrido.