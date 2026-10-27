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Pior visitante do Brasileirão, Vitória encara um dos piores mandantes em busca da primeira vitória fora

Leão tem chance de encerrar a sequência neste sábado (31), diante de um Coxa que não vence há sete rodadas e é um dos piores mandantes do campeonato

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:29

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Até o início da 32ª rodada, o Vitória era o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro e dividia com o Grêmio a condição de único time ainda sem vitória fora de casa na competição. O cenário mudou na última segunda-feira (26), no fechamento da rodada, quando o tricolor gaúcho venceu o Coritiba por 1x0, no Couto Pereira. Com isso, o Leão da Barra passou a ser, isoladamente, o pior visitante do campeonato e a única equipe que ainda não venceu longe de seus domínios: são dez derrotas e seis empates em 16 jogos fora do Barradão.

O retrospecto já faz desta a campanha em que o Vitória mais demorou para vencer como visitante no Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes, superando a do ano passado, quando o time precisou de 14 partidas para conquistar o primeiro triunfo fora de casa. Além disso, a equipe caminha para registrar seu pior desempenho como visitante neste formato da Série A. O recorde negativo pertence à campanha de 2009, quando o Rubro-negro somou apenas 10 pontos nos 19 jogos que fez fora de casa.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,98% por Reprodução
Remo - 99,58% por Reprodução
Corinthians - 66% por Reprodução
Grêmio - 61,6% por Reprodução
Inter - 38,5% por Reprodução
Mirassol - 14,6% por Reprodução
Vitória - 6,4% por Reprodução
Coritiba - 6,2%% por Reprodução
Vasco - 4,1% por Reprodução
Botafogo - 2,6% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,27% por Reprodução
São Paulo - 0,008% por Reprodução
Santos - 0% por Reprodução
Atlético-MG - 0% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
1 de 20
Chapecoense - 99,98% por Reprodução

Para evitar um recorde negativo e, ao menos, igualar o desempenho de 2009, o Vitória precisa vencer uma e empatar outra das três partidas que ainda fará como visitante até o fim do campeonato. E a reação pode começar justamente contra o Coritiba, próximo adversário do Leão, em jogo marcado para este sábado (31), às 16h30, no Couto Pereira, pela 33ª rodada. O Coxa vive péssima fase e é um dos piores mandantes da competição.

Além de ter sido o primeiro time a perder em casa para o Grêmio, até então o pior visitante do Brasileirão, o Coritiba não vence há sete rodadas, período em que acumulou cinco derrotas e dois empates. Num recorte mais amplo, a equipe paranaense é o quarto pior mandante do campeonato, com apenas 41,6% de aproveitamento, fruto de cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas em 16 jogos diante de sua torcida.

Mais do que uma das melhores oportunidades para conquistar a primeira vitória fora de casa, a partida é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, e os três pontos podem deixar o Vitória muito perto da permanência. Na 13ª colocação, com 38 pontos, o Rubro-negro baiano está apenas quatro pontos à frente do Grêmio, que abre o Z-4, e um atrás do Coritiba, 12º colocado. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as duas equipes têm chances muito parecidas de queda: 6,4% para o Leão e 6,2% para o Coxa.

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Em caso de vitória, o Vitória subiria ao menos uma posição na tabela, podendo chegar até a 10ª colocação, caso Botafogo e Bragantino também percam na rodada, e ainda empurraria um rival direto para o bololô da briga contra o rebaixamento. Com 41 pontos, o time precisaria de apenas mais uma vitória nas cinco rodadas finais, das quais três serão disputadas em casa, para chegar aos 44 pontos. Segundo a UFMG, essa pontuação garante hoje a permanência na Série A com 96,9% de probabilidade. 

Ciente da importância de vencer pela primeira vez fora de casa, tanto para tirar um peso das costas quanto para dar um passo decisivo rumo à permanência, o elenco treina na tarde desta terça-feira (27), pelo segundo dia seguido, no CT Manoel Pontes Tanajura. Na tarde de quarta-feira (28), os jogadores voltam a trabalhar na Toca do Leão, sob o comando de Jair Ventura, dando sequência à preparação para a partida. 

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro

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