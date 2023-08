Piu faz seu melhor tempo na temporada e vai à final do Mundial

Alisson dos Santos avançou à final dos 400m com barreira no Mundial de Atletismo. Crédito: Wagner Carmo/CBAt

Campeão dos 400 metros com barreira no Mundial de Atletismo da temporada passada, disputado no Oregon, o brasileiro Alison do Santos, o Piu, defenderá o título no Mundial deste ano, em Budapeste. Em busca do segundo título consecutivo, ele foi o segundo de sua bateria na semifinal, neste segunda-feira (21), e o quinto da classificação geral para garantir vaga na decisão, prevista para as 16h50 (horário de Brasília) desta quarta (23).



Piu, dono da medalha de bronze dos Jogos de Tóquio, teve o rival americano Rai Benjamin, medalhista de prata no Japão, posicionado na raia ao seu lado na semifinal. Os dois se destacaram do restante dos competidores e foram acompanhados mais de perto apenas pelo francês Ludvy Vaillant.

Quem terminou em primeiro foi o americano, com 47s24 contra 47s38 do brasileiro, que veio logo atrás. Foi o melhor tempo de Piu na temporada. A melhor marca saiu em outra bateria: 47s09 anotados pelo norueguês Karsten Warholm, atual campeão olímpico e recordista mundial.

Esta é apenas a segunda prova de Alison dos Santos nos 400 metros com barreira, sua especialidade, desde que se recuperou de uma cirurgia no joelho realizada em fevereiro. "Estou 100% recuperado. Estou confiante, me sinto bem e sei que posso ir muito mais rápido", afirmou o atleta de 23 anos depois de avançar à final do Mundial de Budapeste.

O retorno após a lesão foi em julho, com a conquista da medalha de prata da etapa de Monaco da Diamond League, principal série de corridas do mundo, da qual Piu é o atual campeão. Na ocasião, seu tempo foi de 47s66, pior do que o alcançado na semifinal desta segunda.

Outras disputas

O Brasil também esteve representado a disputa dos 400 metros com barreira feminino, mas Chayenne da Silva, que disputava vaga nas semifinais, acabou eliminada. O quinto lugar conquistado por ela em sua bateria não foi o suficiente para uma boa posição na classificação geral.