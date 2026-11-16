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Playoffs da Série B têm data definida; veja quando serão os jogos

Criciúma, Fortaleza, Atlético-GO e Vila Nova disputam as duas vagas restantes na elite do futebol

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:00

Taça do Brasileirão Série B
Taça do Brasileirão Série B Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A CBF divulgou neste domingo (15) a programação dos confrontos dos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO disputam as duas vagas restantes na elite nacional em 2027. Novorizontino e Juventude já garantiram o acesso direto.

As partidas de ida serão realizadas no domingo (22). Às 16h, o Criciúma recebe o Fortaleza no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Mais tarde, às 18h30, Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam no Antônio Accioly, em Goiânia.

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Os duelos decisivos começam na sexta-feira (27), quando Vila Nova e Atlético-GO voltam a se encontrar, às 20h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. No sábado (28), também às 20h, o Fortaleza recebe o Criciúma na Arena Castelão.

Fortaleza e Vila Nova terminaram a primeira fase na terceira e quarta posições, respectivamente, e terão a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado dos dois confrontos. Por isso, as duas equipes decidem a classificação diante de suas torcidas.

Para a disputa dos playoffs, os cartões amarelos serão zerados. A exceção são os jogadores que receberam o terceiro cartão na última rodada da fase regular, que precisarão cumprir suspensão automática no primeiro jogo.

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