IMPROVISO À VISTA

‘Poderíamos ter mais opções’: Ceni questiona planejamento do Bahia para a lateral-direita

Com Roman Gómez suspenso, técnico deve escalar o zagueiro Marcos Victor na posição e relacionar o jovem Wendel Passos, da base, contra o Santos

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16:43

Com a suspensão de Roman Gómez, Macos Victor deve ser o lateral direito do Bahia contra o Santos Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Rogério Ceni terá um problema para montar a lateral-direita do Bahia contra o Santos, neste sábado (24), às 21h, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Roman Gomez recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo e está suspenso. Com isso, o treinador não terá nenhum lateral-direito de ofício do elenco profissional à disposição.

O favorito para começar na função é o zagueiro Marcos Victor, que vem sendo improvisado no setor nas últimas rodadas. Ceni também já adiantou que o jovem Wendel Passos, do sub-20, será relacionado para compor o grupo e garantir ao menos um jogador de origem da posição no banco. O problema é justamente a falta de experiência dos dois, seja na função, seja no nível profissional.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG 1 de 20

Emprestado ao Santa Clara em fevereiro por falta de espaço, Marcos Victor foi chamado de volta um mês depois sem sequer entrar em campo pela equipe portuguesa. No Brasileirão, disputou apenas nove partidas: quatro como zagueiro e cinco como lateral-direito, uma delas entrando no lugar de Roman durante o jogo. Nas quatro vezes em que foi titular na lateral, o Esquadrão somou duas vitórias, contra Remo e Mirassol, e duas derrotas, diante de Athletico-PR e Flamengo.

Wendel, por sua vez, volta a ser relacionado depois de quase três meses. A última vez foi no empate sem gols com o Fluminense, no Maracanã, em julho, pela 21ª rodada. Em campo, porém, ele não atua pelo time profissional desde fevereiro, quando foi titular na vitória por 4x2 sobre o Atlético de Alagoinhas, pela 9ª rodada do Baianão. Aos 20 anos e com estreia no profissional em 2024, o lateral soma apenas sete jogos pela equipe principal, todos pelo Estadual ou pela Copa do Nordeste.

A ausência de uma opção mais consolidada para um duelo difícil fora de casa, contra um adversário em ascensão no campeonato e que pode se tornar rival direto na tabela, levou Rogério Ceni a questionar se o planejamento do clube para a posição foi o mais adequado. Na temporada passada, o Bahia contava com dois nomes experientes no setor: Arias e Gilberto. Neste ano, o clube não renovou com o colombiano, que saiu de graça, e, na janela do meio do ano, negociou Gilberto com o Athletico-PR.

“Poderíamos ter mais opções na função. Marcos fez alguns treinamentos bons pelo lado. Diminuímos um pouco a folha de pagamento com a saída de Gilberto. Roman foi uma aposta que a direção fez. Um jogador jovem, tem que amadurecer ainda. Marcos sabe fazer bem a parte defensiva, constrói bem a três na maioria dos jogos. Temos que tentar aprimorar, são os dois que temos. Devemos trazer o Wendel porque Roman tomou o terceiro cartão amarelo”, explicou o treinador.

“Tínhamos Arias, um pouco mais velho, ficamos com Gilberto e apostamos no Roman. O scout observou o Roman, jogador jovem, como é a característica do Grupo City. Poderíamos ter uma opção mais pronta ou um lateral de origem, mas temos Wendel na base e Roman se desenvolvendo. E Marcos, apesar de jovem, tem boa estatura, bom jogo combinado e sabe sair jogando”, acrescentou.

O Esquadrão também terá um desfalque no meio-campo: Jean Lucas, igualmente suspenso pelo terceiro amarelo. No setor, porém, Ceni tem mais alternativas, e tudo indica que Erick começará entre os titulares no lugar do camisa 6.