OPERAÇÃO "A TROPA"

Polícia divulga mensagens que colocam ex-jogador do Vitória na mira de investigação sobre tráfico de drogas e armas

Atacante do Vasco foi alvo de busca e apreensão após mensagens levantarem suspeitas sobre possível ligação com grupo criminoso no Espírito Santo

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17:35

David em ação com a camisa do Vitória Crédito: Mauricia da Matta/EC Vitória

Mensagens encontradas pela Polícia Civil do Espírito Santo e apontadas como indícios de uma possível relação do atacante David Corrêa com integrantes de um grupo investigado na Operação “A Tropa” foram divulgadas nesta quinta-feira (3). Revelado pelo Vitória e atualmente no Vasco, o jogador foi alvo de um mandado de busca e apreensão na última segunda-feira (31), no Rio de Janeiro, e teve dois celulares apreendidos.

A operação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico interestadual de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro. No caso de David, a Polícia Civil busca esclarecer se o jogador mantinha algum tipo de relação com integrantes do grupo e se os contatos identificados em seus aparelhos têm ligação com as atividades criminosas apuradas.

As conversas que levaram o nome do atacante ao radar das autoridades foram encontradas durante a análise de um celular apreendido em uma apuração sobre uma tentativa de homicídio ocorrida na Serra, no Espírito Santo. A partir do conteúdo do aparelho, os policiais identificaram diálogos envolvendo pessoas que posteriormente apareceram entre os alvos da Operação “A Tropa”.

Relembre a trajétoria de David 1 de 10

Um dos trechos destacados pelo delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, envolve David e Édson Vander da Silva Júnior, ex-agente do jogador.

Segundo o delegado, Júnior repassou ao atacante informações sobre uma pessoa que havia sido alvo de uma tentativa de homicídio. A conversa abordava a motivação atribuída ao ataque e também o estado de saúde da vítima. Na sequência, de acordo com a Polícia Civil, David respondeu: “mereceu tomar uns tiros mesmo”.

O ataque teria ocorrido em meio a uma disputa pelo controle do tráfico de drogas. A vítima foi sequestrada e baleada por suspeita de transmitir informações a um grupo rival, mas conseguiu fugir.

Outro diálogo apresentado pelas autoridades envolve uma fotografia de uma pistola que teria sido enviada por Júnior a David. Conforme o delegado, o jogador respondeu à imagem com a mensagem: “tem que matar um para ver de qual é”.

A terceira conversa citada pela Polícia Civil trata de um veículo. Segundo Rodrigo Sandi Mori, Ruan de Freitas Camargo Cruz, apontado como suspeito de ser o autor dos disparos na tentativa de homicídio, teria pedido a Júnior que intermediasse um contato com David para conseguir dinheiro emprestado e trocar um Fiat Argo.

De acordo com os investigadores, o carro seria o mesmo utilizado no ataque e estaria “queimado”, expressão usada pelos envolvidos para indicar que o veículo teria ficado comprometido após ser utilizado no crime.

O conteúdo das conversas levou a Polícia Civil a levantar a hipótese de que David pudesse ter relação com o financiamento do tráfico de drogas na região. “Essas mensagens chamaram a nossa atenção sobre um possível financiamento do tráfico de drogas no bairro Serra Dourada 3 por parte do investigado”, afirmou Rodrigo Sandi Mori.

Ainda segundo o delegado, Júnior e Ruan teriam assumido o controle do tráfico de drogas nos bairros Serra Dourada 2 e 3. Os dois estão presos no Centro de Detenção Provisória de Viana, no Espírito Santo, desde agosto de 2024.

David nega envolvimento

Após ser alvo da operação, David prestou depoimento às autoridades. Segundo as informações divulgadas depois da ação, o jogador admitiu conhecer pessoas ligadas ao caso, mas negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas ou armas. O empresário André Cury também afirmou que o atacante não possui qualquer ligação com o crime organizado.

Vasco afirma que David seguirá à disposição

O Vasco acompanhou o cumprimento do mandado no centro de treinamento e afirmou que está colaborando com as autoridades. O diretor de futebol do clube, Admar Lopes, declarou que David continuará trabalhando normalmente e permanecerá à disposição da equipe enquanto o caso é apurado.