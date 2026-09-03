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Polícia divulga mensagens que colocam ex-jogador do Vitória na mira de investigação sobre tráfico de drogas e armas

Atacante do Vasco foi alvo de busca e apreensão após mensagens levantarem suspeitas sobre possível ligação com grupo criminoso no Espírito Santo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17:35

David com a camisa do
David em ação com a camisa do Vitória Crédito: Mauricia da Matta/EC Vitória

Mensagens encontradas pela Polícia Civil do Espírito Santo e apontadas como indícios de uma possível relação do atacante David Corrêa com integrantes de um grupo investigado na Operação “A Tropa” foram divulgadas nesta quinta-feira (3). Revelado pelo Vitória e atualmente no Vasco, o jogador foi alvo de um mandado de busca e apreensão na última segunda-feira (31), no Rio de Janeiro, e teve dois celulares apreendidos.

A operação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico interestadual de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro. No caso de David, a Polícia Civil busca esclarecer se o jogador mantinha algum tipo de relação com integrantes do grupo e se os contatos identificados em seus aparelhos têm ligação com as atividades criminosas apuradas.

As conversas que levaram o nome do atacante ao radar das autoridades foram encontradas durante a análise de um celular apreendido em uma apuração sobre uma tentativa de homicídio ocorrida na Serra, no Espírito Santo. A partir do conteúdo do aparelho, os policiais identificaram diálogos envolvendo pessoas que posteriormente apareceram entre os alvos da Operação “A Tropa”.

Relembre a trajétoria de David

David estreou pelo Vitória em 2015  por Divulgação/EC Vitória
David treinando na Toca  por Francisco Galvão/EC Vitória
David em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
David em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
David em ação pelo Vitória por Mauricia da Matta/EC Vitória
Mauricia da Matta/EC Vitória por Divulgação/Fortaleza
David com a camisa do Cruzeiro por Vinnicius Silva/Cruzeiro
David com a camisa do São Paulo por Rubens Chiri/São Paulo
David com a camisa do Internacional por Ricardo Duarte/ Internacional
David em ação pelo Vasco por Matehus Lima/Vasco
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David estreou pelo Vitória em 2015  por Divulgação/EC Vitória

Um dos trechos destacados pelo delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, envolve David e Édson Vander da Silva Júnior, ex-agente do jogador.

Segundo o delegado, Júnior repassou ao atacante informações sobre uma pessoa que havia sido alvo de uma tentativa de homicídio. A conversa abordava a motivação atribuída ao ataque e também o estado de saúde da vítima. Na sequência, de acordo com a Polícia Civil, David respondeu: “mereceu tomar uns tiros mesmo”.

O ataque teria ocorrido em meio a uma disputa pelo controle do tráfico de drogas. A vítima foi sequestrada e baleada por suspeita de transmitir informações a um grupo rival, mas conseguiu fugir.

Outro diálogo apresentado pelas autoridades envolve uma fotografia de uma pistola que teria sido enviada por Júnior a David. Conforme o delegado, o jogador respondeu à imagem com a mensagem: “tem que matar um para ver de qual é”.

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A terceira conversa citada pela Polícia Civil trata de um veículo. Segundo Rodrigo Sandi Mori, Ruan de Freitas Camargo Cruz, apontado como suspeito de ser o autor dos disparos na tentativa de homicídio, teria pedido a Júnior que intermediasse um contato com David para conseguir dinheiro emprestado e trocar um Fiat Argo.

De acordo com os investigadores, o carro seria o mesmo utilizado no ataque e estaria “queimado”, expressão usada pelos envolvidos para indicar que o veículo teria ficado comprometido após ser utilizado no crime.

O conteúdo das conversas levou a Polícia Civil a levantar a hipótese de que David pudesse ter relação com o financiamento do tráfico de drogas na região. “Essas mensagens chamaram a nossa atenção sobre um possível financiamento do tráfico de drogas no bairro Serra Dourada 3 por parte do investigado”, afirmou Rodrigo Sandi Mori.

Ainda segundo o delegado, Júnior e Ruan teriam assumido o controle do tráfico de drogas nos bairros Serra Dourada 2 e 3. Os dois estão presos no Centro de Detenção Provisória de Viana, no Espírito Santo, desde agosto de 2024.

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David nega envolvimento

Após ser alvo da operação, David prestou depoimento às autoridades. Segundo as informações divulgadas depois da ação, o jogador admitiu conhecer pessoas ligadas ao caso, mas negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas ou armas. O empresário André Cury também afirmou que o atacante não possui qualquer ligação com o crime organizado.

Vasco afirma que David seguirá à disposição

O Vasco acompanhou o cumprimento do mandado no centro de treinamento e afirmou que está colaborando com as autoridades. O diretor de futebol do clube, Admar Lopes, declarou que David continuará trabalhando normalmente e permanecerá à disposição da equipe enquanto o caso é apurado.

David, inclusive, entrou em campo na quarta-feira (2), no Barradão, contra o Vitória, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após a classificação do Vasco, o atacante fez um gesto simulando uma arma com as mãos durante a comemoração.

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Vitória Vasco

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