Polícia francesa desmantela campo de migrantes em Paris a menos de 100 dias da Olimpíada

O acampamento estava localizado nas margens do rio Sena

Estadão

Publicado em 23 de abril de 2024 às 11:20

A polícia francesa desmantelou nesta terça-feira (23) mais um campo de migrantes em Paris, a menos de 100 dias do início dos Jogos Olímpicos. O acampamento estava localizado nas margens do rio Sena, que será palco de disputa de algumas modalidades durante o grande evento esportivo.

No início desta manhã, cerca de 30 adolescentes e jovens da África Ocidental foram acordados pela polícia e instados a arrumar as suas tendas e pertences. A maioria deles era menor de idade e estava em processo de solicitação de residência, de acordo com a agência de notícias The Associated Press.

"Já estava com medo, mas estou ainda mais assustado porque não sei para onde ir", disse Boubacar Traore, 16 anos, que disse ter fugido do conflito no Burkina Faso e chegado a França há dois meses.

A operação ocorreu dias depois de a polícia ter realizado um despejo em grande escala no maior acampamento de favelados da França, num subúrbio ao sul de Paris. Esses despejos e evacuações de acampamentos de migrantes acontecem todas as primaveras, após o fim de uma "trégua" de inverno, durante a qual as autoridades suspendem tais ações.

As entidades e grupos de ajuda que trabalham com migrantes e outras pessoas vulneráveis na região de Paris dizem que estes esforços estão se intensificando às vésperas do início dos Jogos Olímpicos, que vão começar no dia 26 de agosto. Eles afirmam que as pessoas estão sendo enviadas para longe da capital, em vez de receberem abrigo na região de Paris.

"As autoridades querem um local 'limpo' para os Jogos Olímpicos. Eles não querem que os turistas vejam Paris como uma cidade cheia de migrantes e requerentes de asilo", disse Elias Hufganel, voluntário de um grupo que atende refugiados e imigrantes, no acampamento de Paris, nesta terça-feira.