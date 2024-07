PARIS-2024

Polícia francesa prende suspeito de planejar ataque durante percurso da tocha olímpica

Homem foi detido em sua casa, na região da Alsácia, no leste da França

A polícia antiterrorista francesa deteve, nesta quarta-feira, um suposto simpatizante neonazista que planejava realizar um ataque durante a cerimônia do percurso da tocha olímpica dos Jogos de Paris-2024. De acordo com o ministro do Interior, Gerald Darmanin, o suspeito era simpatizante da ultradireita.