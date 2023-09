Polícia investiga jogadores do Real Madrid por vídeo íntimo com menor

Quatro jogadores das categorias de base do Real Madrid foram detidos nesta quinta-feira (14) pela Guarda Civil espanhola sob a acusação de terem gravado e compartilhado um vídeo íntimo com uma garota menor de idade. As identidades dos atletas - um do Real Madrid Castilla, a equipe B; e três do Real C - não foram reveladas. Eles prestaram depoimento e foram liberados.



As informações são do jornal El Confidencial. Segundo a publicação, outros jogadores podem estar envolvidos, inclusive do time principal. A denúncia foi apresentada às autoridades no dia 6 de setembro, no município de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias.