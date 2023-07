A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando um caso de extorsão envolvendo o goleiro Everson, do Atlético-MG, que estaria sendo chantageado por uma mulher. Ela teve a casa revistada nesta terça-feira (4) e objetos foram apreendidos.



"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30/06 mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações", comunicou a Polícia Civil em nota.