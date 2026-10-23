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Por causa de Neymar, clube de Cristiano Ronaldo ainda deve R$ 5,6 milhões ao Santos; entenda

Valor é a última parcela da venda do zagueiro ao Almería, negócio que foi parar na Fifa depois que o Fisco espanhol bloqueou o dinheiro do Peixe

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:46

Neymar e Cristiano Ronaldo fazem aniversário em 5 de fevereiro
Neymar e Cristiano Ronaldo  Crédito: Raul Baretta/Santos e Reprodução/Instagram

Uma negociação de 2022 ainda rende dinheiro, e dor de cabeça, ao Santos. O clube tem a receber 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,6 milhões, do Almería, da Espanha, que desde fevereiro tem Cristiano Ronaldo entre os acionistas. O valor é a última parcela da venda do zagueiro Kaiky e aparece na planilha de R$ 134 milhões em recebíveis atualizada pelo Santos em junho. A informação foi divulgada pelo ge. Para chegar até aqui, porém, o negócio passou por um bloqueio judicial na Espanha, uma briga entre os clubes e uma decisão da Fifa. E tudo começou com Neymar.

Os carros de Cristiano Ronaldo

Lamborghini Aventador por Reprodução
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por Reprodução
Rolls-Royce Cullinan por Reprodução
Ferrari 599 GTO por Reprodução
Bugatti Centodieci por Reprodução
Ferrari Purosangue por Reprodução
BMW XM por Reprodução
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Lamborghini Aventador por Reprodução

Como Neymar entrou na história

Revelado pelo Santos, Kaiky foi vendido ao Almería em julho de 2022 por 7 milhões de euros, divididos em cinco parcelas anuais até 2026. Logo depois do acordo, o Fisco espanhol penhorou os valores que o Santos tinha a receber. O motivo era uma cobrança de 3,3 milhões de euros em impostos ligados à transferência de Neymar para o Barcelona, em 2013.

O bloqueio pegou a diretoria santista de surpresa e gerou um impasse. Os clubes haviam combinado a antecipação de três parcelas, que somavam 4,5 milhões de euros. O Almería, no entanto, acusou o Santos de agir de má-fé por não ter informado a dívida fiscal, cancelou a antecipação e pagou a primeira parcela, de 1,5 milhão de euros, diretamente ao governo espanhol.

Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos

Fachada da mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli
Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli
Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli
Sala da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Sala da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Sala de jogos da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Canto gamer da mansão de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Academia da casa de Neymar em Santos por Reprodução/YouTube
Academia da casa de Neymar em Santos por Reprodução/YouTube
Sala de massagem da casa de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Neymar faz tour por sua casa em Santos por Reprodução/YouTube
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos por Adriano Pacelli/Reprodução
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Fachada da mansão milionária de Neymar Jr. em Santos por Reprodução/@adrianopacelli

A decisão da Fifa

Em 2023, o Santos levou o caso à Fifa, alegando que o Almería não havia cumprido o pagamento. A entidade reconheceu que o dinheiro repassado ao Fisco servia para abater a dívida santista e fixou em 3,3 milhões de euros o valor que o clube espanhol deveria pagar ao Peixe. Na prática, a conta ficou assim:

  • 2022 e 2023: as duas primeiras parcelas, de 1,5 milhão de euros cada, foram destinadas à quitação da dívida com o Fisco;
  • Outubro de 2024: a parcela sofreu desconto de 374 mil euros para encerrar o débito fiscal, e o Santos ficou com cerca de 1,1 milhão de euros;
  • 2025: parcela de 1,5 milhão de euros paga diretamente ao Santos;
  • 2026: última parcela, de 1 milhão de euros, que ainda consta como valor a receber.

A decisão também trouxe custos ao Santos. O clube teve de devolver 274,7 mil euros ao Almería, referentes a taxas bancárias da operação de antecipação cancelada. As custas do processo, de 25 mil dólares, foram divididas, e a parte santista foi de 7,5 mil dólares. Ao fim, o Santos deve receber menos da metade dos 7 milhões de euros acertados na venda.

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Kaiky ainda rendeu mais

A história do zagueiro com o Almería terminou antes do fim do acordo. Em 2025, o clube espanhol vendeu Kaiky ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, por 7 milhões de dólares. Como tinha direito a 20% de uma futura venda, o Santos garantiu cerca de 1,4 milhão de dólares com a transação.

O novo Almería

O caso ganhou novo interesse com a mudança no comando do clube espanhol. Rebaixado da elite espanhola na temporada 2023/24, o Almería foi comprado em 2025 pelo SMC Group, consórcio saudita liderado pelo presidente Mohamed Al Khereiji. Em fevereiro deste ano, Cristiano Ronaldo adquiriu 25% das ações por meio da CR7 Sports Investments, braço de investimentos esportivos de sua holding. Os valores do negócio não foram divulgados.

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Neymar Cristiano Ronaldo

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