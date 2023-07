A partida entre Bahia e Grêmio, na noite desta quarta-feira (12), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, teve o início adiado em 30 minutos. O duelo pela volta das quartas de final da Copa do Brasil estava marcado para começar às 19h, mas o gramado do estádio não apresentou condições por conta da forte chuva que cai na capital gaúcha.



Horas antes do início marcado, o árbitro Wilton Pereira Sampaio fez vistorias na situação do campo, que apresentou vários pontos de alagamento. Para preservar a situação do gramado, apenas os goleiros foram autorizados a aquecer no local. Os atletas de linha fizeram a preparação nos vestiários.