Portugal bate Eslováquia e segue 100% nas Eliminatórias da Euro

Bruno Fernandes fez o gol da vitória de Portugal sobre a Eslováquia. Crédito: Portugal/Divulgação

No confronto que contou com as duas melhores equipes do Grupo J das eliminatórias da Eurocopa, Portugal manteve o seu aproveitamento de 100% e derrotou a Eslováquia nesta sexta-feira (8), em Bratislava, por 1x0. A seleção do técnico Roberto Martínez obteve a quinta vitória no torneio e lidera a chave de forma isolada abrindo cinco pontos de vantagem para os eslovacos



Em um duelo bastante equilibrado na primeira etapa. Portugal teve mais posse de bola (60%) e também finalizações (sete contra quatro). No entanto, a equipe encontrou dificuldade para vencer a marcação dos eslovacos.

A primeira boa chance dos visitantes foi com Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo atraiu dois marcadores com a sua movimentação e o camisa oito teve espaço para chutar com perigo para a boa defesa de Dúbravka.

Jogando em casa, a Eslováquia também incomodou. Haraslin aproveitou cruzamento rasteiro da direita de Pekarik e finalizou com um chute forte. A bola passou muito perto do gol de Diogo Costa.

Aos 42 minutos, no entanto, a categoria individual de Bruno Fernandes fez a diferença. Ele recebeu pela direita, entrou na área, e chutou cruzado para vencer o goleiro rival e fazer o único gol do primeiro tempo.

Na etapa final, a Eslováquia pressionou a seleção portuguesa na saída de bola e, aos 10 minutos, Schramz penetrou na área pela esquerda e na saída do goleiro tocou rasteiro. A bola passou perto da trave em uma grande chance desperdiçada.

Cristiano Ronaldo acabou sendo protagonista de um lance inusitado. Após furar na tentativa de finalização, ele dividiu o lance com o goleiro Dúbravka, que ficou caído. Vaiado pela imprudência no lance, ele levou cartão amarelo e está fora do próximo compromisso de Portugal, que é contra Luxemburgo.

A Eslováquia seguiu pressionando até o final, os portugueses recuaram suas linhas e o jogo teve um final dramático. Apostando nas bolas aéreas, os donos da casa esbarraram na retranca rival e amargaram a derrota diante de sua torcida.

Pelo Grupo D, a Croácia também entrou em campo nesta sexta e goleou a Letônia por 5 a 0. Com menos de 15 minutos, os croatas já venciam por 2x0. Bruno Petkovic abriu o placar cobrando falta logo no início e Ivanusec aumentou aproveitando um rebote No final da primeira etapa, Petkovic voltou a balançar a rede. No segundo tempo, Kramaric ampliou e Pasalic definiu a goleada de 5x0 com um chute no ângulo.

Com o resultado, a Croácia chegou aos sete pontos em três jogos. Após empatar na estreia com País de Gales, a seleção croata derrotou a Turquia em sua segunda participação. Já a Letônia segue sem somar pontos no torneio.

No Grupo A, a Escócia derrotou o Chipre por 3x0, se mantém com 100% de aproveitamento e lidera a sua chave com folga. A seleção acumula 15 pontos e cinco vitórias.