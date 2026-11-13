FUTEBOL

Portugal fará homenagem a Cristiano Ronaldo e manterá até seu quarto vazio na concentração

Tributo será realizado neste sábado e inclui uma celebração especial aos sete minutos de partida



Thais Borges

Estadão

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:26

Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa Crédito: Reprodução/redes sociais

Portugal fará uma homenagem a Cristiano Ronaldo neste sábado (14), durante a partida contra a Dinamarca, em Braga, pela Liga das Nações da Uefa. Em reconhecimento à trajetória do atacante de 41 anos, que se despediu recentemente da seleção, todos os jogadores entrarão em campo vestindo a camisa 7, número eternizado pelo ídolo.

A iniciativa foi definida em reunião realizada nesta quinta-feira entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, o treinador Jorge Jesus e os capitães Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo e os filhos 1 de 14

Além de todos os atletas vestirem a camisa 7, a homenagem também será marcada por uma celebração aos sete minutos de jogo, com a participação dos torcedores nas arquibancadas.

Segundo o jornal português A Bola, a Uefa autorizou a iniciativa. A FPF também decidiu manter vazio o quarto que Cristiano Ronaldo ocupava na Casa dos Atletas neste primeiro período após sua despedida da seleção.