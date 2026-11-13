Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Portugal fará homenagem a Cristiano Ronaldo e manterá até seu quarto vazio na concentração

Tributo será realizado neste sábado e inclui uma celebração especial aos sete minutos de partida

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Thais Borges

  • Estadão

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:26

Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa
Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa Crédito: Reprodução/redes sociais

Portugal fará uma homenagem a Cristiano Ronaldo neste sábado (14), durante a partida contra a Dinamarca, em Braga, pela Liga das Nações da Uefa. Em reconhecimento à trajetória do atacante de 41 anos, que se despediu recentemente da seleção, todos os jogadores entrarão em campo vestindo a camisa 7, número eternizado pelo ídolo.

A iniciativa foi definida em reunião realizada nesta quinta-feira entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, o treinador Jorge Jesus e os capitães Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo e os filhos

Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução
Cristiano Ronaldo por Reprodução
1 de 14
Cristiano Ronaldo e os filhos por Reprodução

Além de todos os atletas vestirem a camisa 7, a homenagem também será marcada por uma celebração aos sete minutos de jogo, com a participação dos torcedores nas arquibancadas.

Segundo o jornal português A Bola, a Uefa autorizou a iniciativa. A FPF também decidiu manter vazio o quarto que Cristiano Ronaldo ocupava na Casa dos Atletas neste primeiro período após sua despedida da seleção.

Cristiano Ronaldo defende Portugal desde 2003 e soma 234 partidas e 146 gols pela equipe nacional. Com seis participações em Copas do Mundo, conquistou a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações da Uefa.

Mais recentes

Imagem - Primeiro kit de corrida: veja quais equipamentos comprar e como pagar menos

Primeiro kit de corrida: veja quais equipamentos comprar e como pagar menos
Imagem - Com Salvador entre as sedes, Fifa anuncia regras para sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina

Com Salvador entre as sedes, Fifa anuncia regras para sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina
Imagem - Clube centenário e tradicional de São Paulo bate recorde negativo e faz pior campanha da história da Série B

Clube centenário e tradicional de São Paulo bate recorde negativo e faz pior campanha da história da Série B