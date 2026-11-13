Portugal fará homenagem a Cristiano Ronaldo e manterá até seu quarto vazio na concentração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Estadão
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:26
Portugal fará uma homenagem a Cristiano Ronaldo neste sábado (14), durante a partida contra a Dinamarca, em Braga, pela Liga das Nações da Uefa. Em reconhecimento à trajetória do atacante de 41 anos, que se despediu recentemente da seleção, todos os jogadores entrarão em campo vestindo a camisa 7, número eternizado pelo ídolo.
A iniciativa foi definida em reunião realizada nesta quinta-feira entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, o treinador Jorge Jesus e os capitães Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes.
Cristiano Ronaldo e os filhos
Além de todos os atletas vestirem a camisa 7, a homenagem também será marcada por uma celebração aos sete minutos de jogo, com a participação dos torcedores nas arquibancadas.
Segundo o jornal português A Bola, a Uefa autorizou a iniciativa. A FPF também decidiu manter vazio o quarto que Cristiano Ronaldo ocupava na Casa dos Atletas neste primeiro período após sua despedida da seleção.
Cristiano Ronaldo defende Portugal desde 2003 e soma 234 partidas e 146 gols pela equipe nacional. Com seis participações em Copas do Mundo, conquistou a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações da Uefa.