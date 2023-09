Pouco inspirado, Vitória só empata com o Mirassol no Barradão

Iury Castilho protege a bola em jogo contra o Mirassol, no Barradão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Pela primeira vez nesta Série B do Brasileiro o torcedor do Vitória não viu gol no Barradão. A noite desta sexta-feira (1º) registrou o único empate do Leão como mandante na competição. Pouco inspirado, o rubro-negro ficou no 0x0 com o Mirassol, na 26ª rodada.



O Vitória não corria o risco de deixar a liderança e se manteve no topo da tabela, agora com 49 pontos, a quatro do Novorizontino, que assumiu a vice-liderança ao vencer o Ituano no começo da rodada.

Dois adversários ainda têm a chance de terminar a rodada na segunda posição e diminuir essa diferença. O Sport, 3º colocado com 45 pontos, visita o Botafogo-SP no domingo (3). O Criciúma, em 4º lugar com 44, enfrenta o Ceará no sábado (2).

O empate com o Mirassol encerrou a sequência de seis vitórias seguidas do time comandado por Léo Condé no Barradão. Já a equipe paulista completou seis jogos sem vencer e se manteve na 9ª colocação, agora com 37 pontos.

A escalação do Vitória diante do Mirassol trouxe duas alterações. Como previsto, o zagueiro João Victor ficou com a vaga de Camutanga, suspenso. Recuperado de lesão, Osvaldo começou entre os reservas pelo segundo jogo consecutivo. A novidade no ataque foi Zé Hugo, que voltou a ganhar oportunidade entre os titulares após mais de dois meses. Com isso, o meia Thiago Lopes voltou para o banco.

O Vitória volta a jogar no dia 10, às 18h, quando visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na 27ª rodada da Série B. Já o Mirassol recebe o Botafogo-SP, um dia antes, às 20h30, no estádio Municipal de Mirassol.

POUCO INSPIRADO

Nem a festa bonita na arquibancada protagonizada pelos quase 28 mil pagantes inspirou o time no começo do jogo. O primeiro tempo foi recheado de faltas e bastante truncado. Faltou criatividade e ofensividade ao Leão, que levou perigo real contra a meta do Mirassol apenas duas vezes antes do intervalo e através da bola parada.

Aos 18 minutos, Zeca cobrou falta, João Victor cabeceou à queima roupa e chamou Muralha para o jogo. O goleiro fez boa defesa e cedeu o escanteio. Zeca bateu fechado e Muralha roubou a cena outra vez para impedir um gol olímpico no Barradão.

Daí por diante, o Mirassol dominou as ações ofensivas e esteve mais perto de abrir o placar. Negueba e Rodrigo Sam cabecearam para fora. O chute de longe de Zé Roberto foi defendido por Lucas Arcanjo.

O adversário paulista também fez as primeiras investidas do segundo tempo. Mais uma vez Zé Roberto tentou de fora da área e a bola parou nas mãos de Lucas Arcanjo. Depois, Negueba tirou tinta da trave.

O Vitória procurou reagir. Zé Hugo mandou por cima do travessão. Dudu fez o mesmo na sequência. Nos minutos finais, o Mirassol teve a chance de vencer o jogo. Camilo chutou na marca do cal e Matheusinho salvou os donos da casa. Nos acréscimos, o Vitória também chegou perto de marcar, com Zeca, que mandou a redonda na trave.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x0 Mirassol (Série B – 26ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Felipe Vieira (Wellington Nem); Dudu (Gegê), Matheus Trindade (Rodrigo Andrade) e Matheusinho; Zé Hugo (Welder), Léo Gamalho (Osvaldo) e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.

Mirassol: Alex Muralha, Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Danielzinho, Yuri Lima (Camilo), Gabriel (Fernandinho), Chico Kim (Neto Moura) e Negueba (Julimar); Zé Roberto (Cristian). Técnico: Mozart.

Estádio: Barradão

Cartão amarelo: Matheus Trindade, João Victor, Dudu; Negueba, Gabriel, Camilo e Yuri Lima

Público: 27.861 pagantes

Renda: R$ 713.777,00