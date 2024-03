NORDESTÃO

Pouco utilizado, volante Jota mira jogo contra o Botafogo-PB e celebra aprendizado no Bahia

Jogador será titular do Esquadrão na última rodada da Copa do Nordeste

Publicado em 26 de março de 2024 às 14:39

Volante Jota quer mostrar serviço diante do Botafogo-PB, na Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Classificado para as quartas de final e líder geral da Copa do Nordeste, o Bahia apenas cumprirá tabela diante do Botafogo-PB, nesta quarta-feira (27), às 21h30, no estádio Amigão, pela última rodada da primeira fase do regional. O jogo de pouco interesse para o tricolor será a chance para que jogadores pouco utilizados mostrem serviço.

Focado nos Ba-Vis da final do Campeonato Baiano, o Esquadrão colocará em campo na Paraíba uma equipe alternativa, com atletas da equipe sub-20 e alguns jogadores que fazem parte do grupo principal. Um deles é o volante Jota.

Destaques da base tricolor, o meio-campista de 20 anos faz parte do time treinado por Rogério Ceni, mas teve poucas chances até aqui. Ele atuou apenas nos minutos finais nos triunfos contra Bahia de Feira e Jequié, ambos pelo Baianão. Antes, fez parte da equipe comandada por Rogério Ferreira que iniciou o estadual.

"É um jogo que com certeza é muito importante para mim, e também outros atletas, como Marcello, Caio Roque, que estão buscando mais o espaço no dia a dia. É um jogo que com certeza teremos essa responsabilidade maior e vou estar bem focado", disse o jogador durante entrevista no CT Evaristo de Macedo.

Apesar da partida não ter influência para o Bahia na classificação, Jota diz que quem estiver em campo tem a responsabilidade de honrar a camisa do clube e manter a invencibilidade. O tricolor não perde há dez jogos, algo que não acontecia desde 2020.

"Acho que todo jogo que a gente veste a camisa do Bahia, que a gente entra, temos a responsabilidade e pressão que é importante para a gente se sentir dentro do clube. É um jogo como outro qualquer, mas temos que dar o máximo para manter essa sequência positiva", disse.

Aprendizado

Mesmo com a pouca minutagem pelo time principal, Jota afirma que o período de treino com elenco tem sido de grande aprendizado. O jogador celebra a convivência com atletas como Everton Ribeiro e Cauly, e explica que recebe dicas dos mais experientes.