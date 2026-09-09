FUTEBOL

Pré-lista de Carlo Ancelotti tem 22 jogadores confirmados; veja quais

Treinador italiano anunciará os 26 convocados nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:09

Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção contra a Escócia Crédito: Reprodução/FIFA

Carlo Ancelotti vai anunciar nesta quarta-feira (9) os primeiros 26 convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, mas parte dos nomes que podem aparecer na lista oficial já foi revelada. Jogadores de Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e outros clubes estão entre os apontados como integrantes da pré-lista do treinador italiano.

A divulgação da convocação acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A relação antecipada, porém, ainda pode sofrer alterações antes de Ancelotti definir os nomes que formarão o grupo para os próximos compromissos da Seleção.

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Para o gol, os nomes indicados são Otávio, do Cruzeiro, Hugo Souza, do Corinthians, e Carlos Miguel, do Palmeiras. Na defesa, aparecem Jonathan Jesus, do Cruzeiro, Matheuzinho, do Corinthians, Vitor Reis, do Manchester City, e Kaiki Bruno, do Como.

O meio-campo reúne oito jogadores: Zé Lucas e Matheus Pereira, do Cruzeiro; André e Breno Bidon, do Corinthians; Andreas Pereira, do Palmeiras; Allan, do Manchester City; Gabriel Bontempo, do Santos; e Gabriel Sara, do Galatasaray.

O setor ofensivo conta com sete nomes na pré-lista. São eles Kaio Jorge, do Cruzeiro; Pedro e Samuel Lino, do Flamengo; Alisson, do Napoli; Ângelo, do Al-Nassr; além de João Pedro e Estêvão, do Chelsea.