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Pré-lista de Carlo Ancelotti tem 22 jogadores confirmados; veja quais

Treinador italiano anunciará os 26 convocados nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:09

Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção contra a Escócia
Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção contra a Escócia Crédito: Reprodução/FIFA

Carlo Ancelotti vai anunciar nesta quarta-feira (9) os primeiros 26 convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, mas parte dos nomes que podem aparecer na lista oficial já foi revelada. Jogadores de Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e outros clubes estão entre os apontados como integrantes da pré-lista do treinador italiano.

A divulgação da convocação acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A relação antecipada, porém, ainda pode sofrer alterações antes de Ancelotti definir os nomes que formarão o grupo para os próximos compromissos da Seleção.

10 promessas para a Seleção Brasileira

Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
Wesley (22 anos, Roma) por Reprodução
Andrey Santos (22 anos, Manchester United) por Divulgação/Manchester United
João Pedro (24 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (25 anos, Aston Villa) por Divulgação/Aston Villa
Kaio Jorge (24 anos, Cruzeiro) por Divulgação
Vitor Roque (21 anos, Palmeiras) por Reprodução/Instagram
Igor Jesus (25 anos, Nottingham Forest) por Divulgação
Kaiki Bruno (23 anos, Como) por Divulgação
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
1 de 10
Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais

Para o gol, os nomes indicados são Otávio, do Cruzeiro, Hugo Souza, do Corinthians, e Carlos Miguel, do Palmeiras. Na defesa, aparecem Jonathan Jesus, do Cruzeiro, Matheuzinho, do Corinthians, Vitor Reis, do Manchester City, e Kaiki Bruno, do Como.

O meio-campo reúne oito jogadores: Zé Lucas e Matheus Pereira, do Cruzeiro; André e Breno Bidon, do Corinthians; Andreas Pereira, do Palmeiras; Allan, do Manchester City; Gabriel Bontempo, do Santos; e Gabriel Sara, do Galatasaray.

O setor ofensivo conta com sete nomes na pré-lista. São eles Kaio Jorge, do Cruzeiro; Pedro e Samuel Lino, do Flamengo; Alisson, do Napoli; Ângelo, do Al-Nassr; além de João Pedro e Estêvão, do Chelsea.

A lista definitiva terá 26 jogadores e será anunciada por Ancelotti nesta quarta-feira (9). A convocação marcará o início de um novo ciclo da Seleção Brasileira sob o comando do técnico italiano após a participação na Copa do Mundo de 2026.

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Tags:

Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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