Pré-lista de Carlo Ancelotti tem 22 jogadores confirmados; veja quais

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Wendel de Novais
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:09
Carlo Ancelotti vai anunciar nesta quarta-feira (9) os primeiros 26 convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, mas parte dos nomes que podem aparecer na lista oficial já foi revelada. Jogadores de Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e outros clubes estão entre os apontados como integrantes da pré-lista do treinador italiano.
A divulgação da convocação acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A relação antecipada, porém, ainda pode sofrer alterações antes de Ancelotti definir os nomes que formarão o grupo para os próximos compromissos da Seleção.
10 promessas para a Seleção Brasileira
Para o gol, os nomes indicados são Otávio, do Cruzeiro, Hugo Souza, do Corinthians, e Carlos Miguel, do Palmeiras. Na defesa, aparecem Jonathan Jesus, do Cruzeiro, Matheuzinho, do Corinthians, Vitor Reis, do Manchester City, e Kaiki Bruno, do Como.
O meio-campo reúne oito jogadores: Zé Lucas e Matheus Pereira, do Cruzeiro; André e Breno Bidon, do Corinthians; Andreas Pereira, do Palmeiras; Allan, do Manchester City; Gabriel Bontempo, do Santos; e Gabriel Sara, do Galatasaray.
O setor ofensivo conta com sete nomes na pré-lista. São eles Kaio Jorge, do Cruzeiro; Pedro e Samuel Lino, do Flamengo; Alisson, do Napoli; Ângelo, do Al-Nassr; além de João Pedro e Estêvão, do Chelsea.
A lista definitiva terá 26 jogadores e será anunciada por Ancelotti nesta quarta-feira (9). A convocação marcará o início de um novo ciclo da Seleção Brasileira sob o comando do técnico italiano após a participação na Copa do Mundo de 2026.