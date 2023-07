O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu o adiamento da partida entre Bahia e Grêmio, marcada para esta quarta-feira (12), às 19h, na Arena do Grêmio. O motivo é a previsão de um ciclone extratropical que pode atingir o Rio Grande do Sul no dia do duelo.



Nas redes sociais, Sebastião Melo disse que enviou comunicado ao Grêmio, para a Federação Gaúcha e para a CBF pedindo a mudança na data do confronto, válido pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil.