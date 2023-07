Prefeitura prepara pacote de apoio ao esporte, incluindo Bolsa Atleta Salvador

Prefeito se reuniu com secretário e outros dirigentes. Crédito: Valter Pontes/ Secom

O prefeito Bruno Reis discutiu nesta segunda-feira (31) um pacote com uma série de medidas para apoio ao esporte em Salvador. Batizado de Sistema Municipal de Esporte, o projeto deve ser lançado ainda esse ano e inclui o programa Bolsa Atleta Salvador, que vai contemplar esportistas de alto rendimento, iniciantes e paratletas da cidade. Detalhes foram debatidos na reunião de hoje, que contou com participação também do secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, e dirigentes da pasta.

O projeto prevê também a criação do Conselho do Esporte e do Fundo Municipal do Esporte, além do programa Salvador Social Clube, que vai ofertar cerca de 500 vagas para que estudantes da rede municipal de ensino possam treinar diferentes modalidades em clubes sociais credenciados pela prefeitura. Algumas parcerias já estão fechadas para oferecer, entre outras, aulas de natação, judê, tênis e ginástica rítmica.

A implantação do sistema depende de aprovação de lei na Câmara Municipal.

Entre os detalhes discutidos na reunião estão a quantidade de beneficiários do Bolsa Atleta Salvador, os critérios para a inclusão e o valor do incentivo. Esta foi a segunda visita do prefeito à Sempre para discutir projetos e ações que estão em andamento na pasta - a primeira ocorreu na semana passada.