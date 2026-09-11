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Prêmios, patrocínios e grandes marcas: como Rayssa Leal chegou aos 18 anos com fortuna de R$ 90 milhões

Duas vezes medalhista olímpica, brasileira se tornou um fenômeno comercial antes mesmo de chegar à maioridade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:28

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Palbo Vaz/Divulgação

Aos 18 anos, Rayssa Leal já acumula duas medalhas olímpicas, títulos internacionais e um patrimônio estimado em R$ 90 milhões. A cifra, que não foi oficialmente declarada pela skatista, ajuda a dimensionar o sucesso financeiro alcançado pela maranhense antes mesmo do início da vida adulta.

A fortuna atribuída a Rayssa foi construída a partir de diferentes frentes. Além do dinheiro recebido pelas conquistas no skate, a brasileira transformou a projeção internacional obtida ainda criança em contratos publicitários e parcerias com grandes empresas. A atleta já teve a imagem associada a marcas de diferentes setores, incluindo a grife francesa Louis Vuitton.

As premiações são a parte mais visível dos ganhos. Em 2025, por exemplo, Rayssa recebeu US$ 100 mil ao conquistar pela quarta vez consecutiva o Super Crown da Street League Skateboarding (SLS), em São Paulo. Na conversão da época, o prêmio ultrapassou R$ 540 mil. Somados os pódios obtidos ao longo daquele ano, os ganhos em competições passaram de R$ 900 mil.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha

Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate' por Reprodução
Lilian Mendes e a filha, Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria por Gaspar Nóbrega/COB
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
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Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução

O dinheiro dos campeonatos, no entanto, é apenas uma das fontes que ajudam a explicar o patrimônio atribuído à skatista. A exposição alcançada com os resultados esportivos fez de Rayssa também um nome valioso para o mercado publicitário, com contratos que ampliaram suas receitas para além das pistas.

Essa projeção começou cedo. Aos 13 anos, Rayssa conquistou a medalha de prata no skate street dos Jogos de Tóquio e se tornou a brasileira mais jovem da história a subir em um pódio olímpico. Três anos depois, aos 16, conquistou o bronze em Paris 2024.

A sequência de resultados manteve a brasileira entre os principais nomes da modalidade e aumentou seu alcance fora do esporte. Em 2026, Rayssa foi incluída na primeira edição da TIME100 Sports, que reuniu esportistas considerados influentes mundialmente. Ela foi a integrante mais jovem da lista e a única brasileira.

Títulos continuam aumentando

Mesmo depois de atingir a maioridade, Rayssa continua ampliando o currículo. Em 9 de agosto de 2026, ela conquistou o SLS Rio Takeover, disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A brasileira terminou a disputa com 20,9 pontos e superou por apenas dois décimos a japonesa Momiji Nishiya, que marcou 20,7. A vitória acrescentou mais um título importante à trajetória da skatista.

A temporada anterior também havia sido especialmente lucrativa. Além do prêmio de mais de meio milhão de reais pelo Super Crown, os diferentes pódios de 2025 fizeram Rayssa superar R$ 900 mil somente em premiações esportivas naquele ano.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
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Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

Os valores ajudam a mostrar a dimensão financeira das conquistas, mas não explicam sozinhos a fortuna estimada em R$ 90 milhões. A carreira comercial desenvolvida paralelamente ao skate ganhou peso à medida que Rayssa deixou de ser apenas uma promessa esportiva e se tornou uma personalidade conhecida internacionalmente.

Mansão tem pista profissional

Parte do sucesso financeiro também aparece na estrutura montada para a própria carreira. Em Imperatriz, no Maranhão, Rayssa tem uma mansão com uma pista profissional de skate construída no quintal.

O espaço permite que a atleta treine em casa e foi planejado para reproduzir elementos utilizados no street. A skatista também mantém uma base em São Paulo, onde concentra parte de seus compromissos profissionais e comerciais.

Rayssa também destinou parte dos recursos a projetos sociais. A atleta doou cerca de US$ 50 mil, aproximadamente R$ 250 mil, para a Social Skate, ONG de Poá, na Grande São Paulo, que utiliza o esporte em atividades com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

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Aos 18, planos vão além de Los Angeles

Apesar do patrimônio milionário e de uma carreira iniciada há anos, Rayssa ainda está em uma idade na qual muitos atletas sequer fizeram a estreia olímpica. Ela terá 20 anos em Los Angeles 2028, caso conquiste a classificação para os próximos Jogos.

E a brasileira já deixou claro que não pretende parar por lá. Em entrevista ao Olympics.com, falou sobre a possibilidade de permanecer por vários ciclos no esporte.

"Depois de Tóquio e depois de Paris, quando eu chegar a Los Angeles vou estar com 20 anos. São mais dois anos para crescer, aprender novas manobras e evoluir emocionalmente também."

"Isso é muito importante para a minha geração; no futuro seremos nós os mais experientes. E eu quero disputar mais duas ou três Olimpíadas, então quero deixar tudo o que tenho na pista."

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