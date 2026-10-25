`RESPEITE MEU BAHIA`

Preparador de goleiros do Bahia detona Neymar após confusão com Nestor: 'Mimado, arrogante, prepotente'

Duda Varjão afirmou ter perdido a admiração pelo atacante do Santos e o acusou de desrespeitar Rogério Ceni, Rodrigo Nestor e o clube baiano

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19:00

Neymar e Nestor Crédito: Reprodução

Duda Varjão, preparador de goleiros do Bahia, criticou Neymar nas redes sociais neste domingo (25), um dia depois do empate por 1 a 1 entre o Tricolor e o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Advertido com cartão amarelo durante a confusão envolvendo o atacante e Rodrigo Nestor, o profissional afirmou ter perdido a admiração pelo jogador do clube paulista.

“Ontem foi um dia de perder a admiração por um grande ‘jogador’ (apenas isso). Ninguém me contou, não houve recorte... Vi de perto!”, escreveu.

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Na partida de sábado (24), Nestor acusou Neymar de xingá-lo e de desrespeitar o Bahia. O atacante do Santos recebeu cartão amarelo e, depois, foi expulso pela chamada “Lei Vini Jr.”.

Ao comentar o episódio, Duda afirmou ter testemunhado o comportamento que motivou suas críticas e também responsabilizou as pessoas que cercam o jogador.

“Presenciei de perto o quanto Neymar é mimado, arrogante, prepotente e se acha acima do bem e do mal, com todo o entorno defendendo.”

O preparador de goleiros disse ainda que as atitudes do atacante atingiram o técnico Rogério Ceni, Nestor e o próprio Bahia.

“Desrespeitoso com o Rogério, com Nestor e com nossa instituição. Tomei cartão e podia ter sido pior.”

Na publicação, Duda relacionou sua avaliação ao trabalho de formação de atletas. “Nunca desvinculo o atleta do cidadão (esse sempre foi um papel do formador).”

Para ele, os jovens devem se inspirar somente no talento do atacante. “Que nossos jovens não o vejam como exemplo a seguir. Apenas sigam o talento, apenas isso! Repudio as falas e as atitudes.”