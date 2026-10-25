Preparador de goleiros do Bahia detona Neymar após confusão com Nestor: 'Mimado, arrogante, prepotente'

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Carol Neves
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19:00
Duda Varjão, preparador de goleiros do Bahia, criticou Neymar nas redes sociais neste domingo (25), um dia depois do empate por 1 a 1 entre o Tricolor e o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Advertido com cartão amarelo durante a confusão envolvendo o atacante e Rodrigo Nestor, o profissional afirmou ter perdido a admiração pelo jogador do clube paulista.
“Ontem foi um dia de perder a admiração por um grande ‘jogador’ (apenas isso). Ninguém me contou, não houve recorte... Vi de perto!”, escreveu.
Lago paradisíaco de Neymar surpreende
Na partida de sábado (24), Nestor acusou Neymar de xingá-lo e de desrespeitar o Bahia. O atacante do Santos recebeu cartão amarelo e, depois, foi expulso pela chamada “Lei Vini Jr.”.
Ao comentar o episódio, Duda afirmou ter testemunhado o comportamento que motivou suas críticas e também responsabilizou as pessoas que cercam o jogador.
“Presenciei de perto o quanto Neymar é mimado, arrogante, prepotente e se acha acima do bem e do mal, com todo o entorno defendendo.”
O preparador de goleiros disse ainda que as atitudes do atacante atingiram o técnico Rogério Ceni, Nestor e o próprio Bahia.
“Desrespeitoso com o Rogério, com Nestor e com nossa instituição. Tomei cartão e podia ter sido pior.”
Na publicação, Duda relacionou sua avaliação ao trabalho de formação de atletas. “Nunca desvinculo o atleta do cidadão (esse sempre foi um papel do formador).”
Para ele, os jovens devem se inspirar somente no talento do atacante. “Que nossos jovens não o vejam como exemplo a seguir. Apenas sigam o talento, apenas isso! Repudio as falas e as atitudes.”
“Respeite meu Bahia”, encerrou.