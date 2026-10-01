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Prepare o tênis: confira 24 provas de corrida para fazer em outubro na Bahia; veja as datas

Calendário reúne opções em diferentes cidades, com provas de vários percursos, corridas kids e até eventos promovidos por bares

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:30

Confira 24 prova de corrida para fazer em outubro de 2026
Confira 24 prova de corrida para fazer em outubro de 2026 Crédito: Pexels

Apesar de ser um mês movimentado pelo calendário político, com a eleições presidenciais neste domingo (3) - e possibilidade de segundo turno no fim do mês -, outubro também traz opções para quem gosta de correr na Bahia. O mês reúne pelo menos 24 alternativas de provas de rua em diferentes cidades do estado, com percursos e formatos para públicos variados.

De corridas de longa distância a provas mais curtas, o calendário inclui opções para quem busca desafios, diversão ou uma experiência diferente — com direito a corridas kids e até provas promovidas por bares. Confira o calendário com alguns destaques e programe-se para escolher a próxima linha de largada.

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Confira 24 provas de corrida para fazer em outubro

11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida da Praia (Ilhéus). Largada: Praia do Cristo, às 6h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3a-etapa-circuito-corrida-da-praia-ilheus-ba-2026 por Reprodução
11 de outubro: Manito Run (Porto Seguro). Largada: Avenida Beira Mar, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/manito-run por Reprodução
11 de outubro: X1 Trail Run (Amargosa). Largada: Hotel Fazenda Vale das Águas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/x1-trail-running-2026 por Reprodução
11 de outubro: Corrida 5km 5 Bares (Jequié). Largada: Bar Beleza Pura - Caixa D’água, às 8h. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/3-corrida-5km-5-bares-jequie-ba/ por Reprodução
11 de outubro: Bora Run (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 6h30. Mais informações em: https://www.sympla.com.br/evento/bora-run/3550506 por Reprodução
11 de outubro: Corrida Joia do Sertão (Vitória da Conquista). Largada: Avenida Anel do Contorno, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-joia-do-sertao-baiano-202 por Reprodução
11 de outubro: Ucsal Run (Salvador). Largada: Campus da Ucsal em Pituaçu, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/ucsal-run por Reprodução
12 de outubro: Corrida Kids (Ilhéus). Largada: Avenida Soares Lopes, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/2-corrida-kids-correndo-para-o-futuro por Reprodução
17 de outubro: Santander Night Run (Salvador). Mais informações em: https://www.nightrun.com.br/salvador/unica por Reprodução
17 de outubro: Milano Experience 5K (Alagoinhas). Largada: Milano Restaurante, às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/milano-experience-5k-87621 por Reprodução
17 de outubro: Sem Tempo Ruim (Salvador). Concentração: Jurerê Bar, Jardim dos Namorados, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/evento-esportivo/str-sem-tempo-ruim-running por Reprodução
17 e 18 de outubro? Corrida Boulevard Kids (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-kids-boulevard-shopping-2026-86964 por Reprodução
18 de outubro: Corrida e caminhada Outubro Rosa (Camaçari). Largada: Horto Florestal de Camaçari, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-e-caminhada-outubro-rosa-camacari-2026 por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Empório Prime (Ilhéus). Largada: Avenida Dois de Julho, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/1-corrida-emporio-prime por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Mulher (Vitória da Conquista). Largada: Lagoa das Baleias, às 7h30. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-da-mulher-outubro-rosa-corisco por Reprodução
18 de outubro: 8º Treinão Corre Benção (Salvador). Largada: Parque da Cidade, às 5h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/924/8-treino-corre-bencao por Reprodução
18 de outubro: Corrida do Leão (Salvador). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/5-corrida-do-leao por Reprodução
18 de outubro: Corrida de Prevenção ao AVC (Feira de Santana). Largada: Centro de Convenções de Feira. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/6a-corrida-de-prevencao-ao-avc-86963 por Reprodução
18 de outubro: Corrida Sintrasuper (Salvador). Largada: na Orla da Boca do Rio, às 6h. Mais informações em: https://kbsports.com.br/events/1-corrida-sintrasuper por Reprodução
18 de outubro: Corrida da Asa (Salvador). Largada: Base Aérea de Salvador, às 6h15. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/corrida-da-asa-2026 por Reprodução
18 de outubro: Caatinga Trail Run (Vitória da Conquista). Largada: Quilombo Lagoa do Vitorino, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/caatingatrail-2025-20251103220107 por Reprodução
22 de outubro: Trancoso Running Kids (Porto Seguro). Local: Quadrado de Trancoso, das 14h às 18h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/TRANCOSO%20RUNNING%20KIDS%202026-88059 por Reprodução
25 de outubro: Rastro - The Experience (Salvador). Largada: Parque das Dunas, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/trail-run/rastro-the-experience por Reprodução
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11 de outubro: Trek Run (Feira de Santana). Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/trek-run-2026 por Reprodução

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