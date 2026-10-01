ATIVIDADE FÍSICA

Prepare o tênis: confira 24 provas de corrida para fazer em outubro na Bahia; veja as datas

Calendário reúne opções em diferentes cidades, com provas de vários percursos, corridas kids e até eventos promovidos por bares

Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:30

Confira 24 prova de corrida para fazer em outubro de 2026 Crédito: Pexels

Apesar de ser um mês movimentado pelo calendário político, com a eleições presidenciais neste domingo (3) - e possibilidade de segundo turno no fim do mês -, outubro também traz opções para quem gosta de correr na Bahia. O mês reúne pelo menos 24 alternativas de provas de rua em diferentes cidades do estado, com percursos e formatos para públicos variados.

De corridas de longa distância a provas mais curtas, o calendário inclui opções para quem busca desafios, diversão ou uma experiência diferente — com direito a corridas kids e até provas promovidas por bares. Confira o calendário com alguns destaques e programe-se para escolher a próxima linha de largada.