Presença de Neymar em pista na Espanha pode mudar regra da F1

Neymar esteve também no GP de Mônaco, no fim de maio. Crédito: Dan Mullan/Red Bull Content Pool

A presença de Neymar no GP da Espanha pode colaborar para uma mudança de regra na Fórmula 1. Isso porque, durante a volta de apresentação dos carros, o atacante permaneceu no gramado anexo à pista da reta principal do Circuito de Barcelona-Catalunha.



Atualmente, é permitido que convidados e celebridades circulem entre os carros durante os preparativos para a corrida. Esse é um momento em que engenheiros, jornalistas e outros funcionários também estão na pista. O incidente com o brasileiro, porém, se deu por uma falha na aplicação dos protocolos de segurança da categoria.

O caso foi discutido pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA) durante reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor, na terça-feira (20). Uma das medidas que podem ser tomadas é a restrição de convidados no grid de largada.

"Precisamos aprender com o incidente no GP da Espanha. A FIA recebeu a garantia de Stefano Domenicali (presidente da Fórmula 1) de que estão sendo tomadas medidas para assegurar que o incidente não se repita. É um problema não apenas na Fórmula 1, mas na Fórmula E, WEC (Mundial de Endurance) e outras categorias, de acordo com minhas experiências recentes, pelo número excessivo de pessoas no grid em alguns eventos", disse Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA.

"Não tenho dúvidas de que, em todos os casos, o promotor cumprirá os requisitos de segurança da FIA. É dever da FIA garantir um ambiente seguro para todos. A segurança no esporte a motor é a principal prioridade da Federação", completou

Segundo o site da revista inglesa Autosport, os promotores do GP da Espanha deverão enviar um relatório sobre a presença de Neymar e outras pessoas no gramado. Além disso, a FIA espera um “plano de remediação que aborde as questões de segurança”.

O incidente aconteceu em uma temporada marcada por episódios semelhantes na F1. No GP da Austrália, em abril, os comissários da prova abriram uma investigação contra os próprios organizadores da etapa após uma invasão da pista por espectadores na reta final do Circuito Albert Park, em Melbourne.

Também em abril, mas no Azerbaijão, Esteban Ocon quase atropelou funcionários da FIA em seu último pit stop no fim da prova. O grupo havia sido autorizado a entrar no local para organizar a cerimônia de pódio antes mesmo do vencedor Sergio Pérez cruzar a linha de chegada.