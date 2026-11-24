FUTEBOL

Presidente de gigante brasileiro se revolta após tomar 5 em casa pela primeira vez e se aproximar do rebaixamento: 'Inadmissível'

Alessandro Barcellos cobrou reação do elenco após derrota por 5 a 2 no Beira-Rio

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:42

Alessandro Barcellos deu entrevista após derrota no Beira-Rio Crédito: Reprodução/Internacional

A goleada sofrida pelo Internacional diante do Vitória provocou uma reação pública do presidente Alessandro Barcellos. Após a derrota por 5 a 2 no Beira-Rio, resultado que deixou o Colorado ainda mais pressionado na luta contra o rebaixamento, o dirigente fez um pronunciamento e classificou a atuação da equipe como “inadmissível”. O resultado também marcou a primeira vez na história que o clube sofreu cinco gols em uma partida disputada em seu estádio.

Alvo de críticas e xingamentos da torcida após o apito final, Barcellos falou logo depois da entrevista coletiva do técnico Eduardo Baptista. Visivelmente incomodado com o desempenho da equipe, o presidente cobrou uma reação imediata dos jogadores nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Para escapar da queda, o Inter precisa vencer Bragantino e Cruzeiro e ainda torcer por uma combinação de resultados.

“É inadmissível! O resultado que a partida nos entregou nos envergonha. Justifica a indignação do torcedor e nos indigna. Precisamos catalizar para que possamos reagir. Não do jeito que foi hoje. O vestiário sabe e terá de reagir. Nós também. Precisamos mudar”, afirmou o dirigente.

Inter foi derrotado pelo Vitória e se aproximou do rebaixamento 1 de 10

Barcellos também demonstrou frustração com a dimensão da derrota, especialmente pelo fato de o Vitória ainda não ter vencido como visitante na competição até então. O presidente ressaltou que o resultado precisa provocar uma mudança de comportamento dentro do clube e cobrou comprometimento do elenco na reta final do campeonato.

“Dói. Não dormir, não comer, não sorrir. Se não sentir isso, não pode estar no Inter. Essa é a cobrança. Faremos isso nesses dias pela frente. A torcida não merece. Precisamos buscar as duas vitórias”, completou.