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Presidente de LaLiga compara TV do Real Madrid à propaganda nazista e clube exige sua renúncia

Real Madrid classifica declaração como “institucionalmente indigna” e exige que o dirigente deixe LaLiga e a vice-presidência da Federação Espanhola

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17:40

Javier Tebas, presidente de LaLiga
Javier Tebas, presidente de LaLiga Crédito: Reprodução/Instagram

Javier Tebas e o Real Madrid voltaram a trocar ataques, desta vez no tom mais duro de toda a disputa. Nesta sexta-feira (16), o presidente de LaLiga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) comparou os métodos da emissora oficial do clube às técnicas de propaganda de Joseph Goebbels, ministro do regime nazista alemão. Em resposta, o Real Madrid divulgou um comunicado classificando a declaração como “moralmente repugnante” e exigindo que o dirigente deixe imediatamente os dois cargos.

O estopim

O novo atrito começou na Real Madrid TV. Em mais uma crítica à condução do caso Negreira, o canal do clube colocou Tebas, LaLiga e a RFEF no mesmo patamar, acusando as entidades de não darem explicações nem punirem ninguém.

Tebas respondeu com a referência ao nazismo, mas fez questão de delimitar a comparação. “Esse método lembra as técnicas de propaganda empregadas por Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista: repetição sistemática, construção de um inimigo e subordinação dos fatos à narrativa. A comparação é com essas técnicas de propaganda, não com uma ideologia ou, claro, com os torcedores do Real Madrid”, disse.

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A reação merengue

A ressalva não convenceu a diretoria comandada por Florentino Pérez. Em nota oficial, o clube afirmou: “O Real Madrid considera absolutamente intolerável e de extrema gravidade que alguém que ocupa dois cargos de máxima responsabilidade no futebol espanhol recorra a uma comparação com os métodos de propaganda do regime nazista para desacreditar o nosso clube, a sua diretoria e a sua emissora de televisão. O esclarecimento de que não se refere à ideologia nazista não atenua o caráter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de suas manifestações”.

O Real Madrid também acusou Tebas de perseguição e de usar falas de terceiros contra o clube: “Essas declarações constituem um novo episódio dos ataques reiterados de Javier Tebas contra o Real Madrid, seu presidente e seus meios de comunicação. É inadmissível que ele se aproveite, inclusive, de perguntas, informações ou opiniões de jornalistas alheios ao clube para dirigir contra nós as suas desqualificações, atribuindo-nos ações de terceiros pelas quais não temos responsabilidade alguma”.

Na conclusão, o clube afirmou que o dirigente não tem mais condições de comandar o futebol espanhol: “A conduta reiterada de Javier Tebas evidencia uma falta de neutralidade, respeito e imparcialidade incompatível com as suas responsabilidades institucionais. Consequentemente, o Real Madrid exige a sua renúncia imediata aos cargos de presidente da LaLiga e de vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol”.

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Caso Negreira e as investidas contra a arbitragem

No centro da disputa está o caso Negreira, que veio à tona em fevereiro de 2023. A investigação apura pagamentos de cerca de 8,4 milhões de euros feitos pelo Barcelona, entre 2001 e 2018, a empresas ligadas a José María Enríquez Negreira, então vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha. O clube catalão nega ter comprado árbitros ou resultados e sustenta que o dinheiro pagava relatórios técnicos sobre arbitragem.

O Real Madrid atua no processo como acusação particular, cobra punições ao Barcelona e, diante do que considera omissão de LaLiga e da RFEF, recorreu à Uefa, que confirmou ter recebido um grande volume de documentos enviados pelo clube. Tebas, por sua vez, sempre rejeitou a tese de corrupção esportiva no campeonato e chegou a afirmar, em fevereiro deste ano, que está claro que o Barcelona não pagou árbitros para influenciar partidas.

Mais de três anos e meio depois do início das investigações, nenhuma prova de que árbitros tenham favorecido o Barcelona dentro de campo veio a público. Em 2024, a Justiça espanhola já havia descartado a acusação de suborno de funcionário público, por entender que Negreira não se enquadrava nessa categoria. O processo segue aberto no Tribunal de Instrução nº 1 de Barcelona.

Enquanto cobra transparência no caso, o próprio Real Madrid é alvo de críticas pela postura em relação à arbitragem. A Real Madrid TV é conhecida pelos frequentes vídeos apontando supostos erros contra o time e expondo árbitros antes de partidas, inclusive resgatando declarações antigas dos juízes escalados.

Árbitros espanhóis já reclamaram publicamente das consequências desse conteúdo, como insultos nas redes sociais, e LaLiga e RFEF acusaram o clube de promover uma campanha de pressão contra a arbitragem. Em 2025, a Justiça espanhola chegou a determinar a reabertura de um processo disciplinar contra o Real Madrid por causa desses vídeos.

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