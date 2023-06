Presidente de LaLiga diz que Messi 'não é imprescindível'

Javier Tebas costuma ser polêmico em suas decisões no comando da LaLiga (que administra o Campeonato Espanhol) e mais uma vez virou alvo das atenções na Europa ao diminuir a importância de Messi para o torneio local - o argentino optou por ir para os Estados Unidos. Aproveitou, ainda, para pedir ao Real Madrid que contrate o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain.



Presente no lançamento do Museu de Lendas, em Madri, Tebas não conseguiu se esquivar do assunto Messi. Há alguns dias, ele havia dito que adoraria ver o argentino de volta ao Campeonato Espanhol. Na oportunidade, o astro era nome forte para retornar ao Barcelona pela amizade com Xavi Hernández e o apelo da torcida. O jogador, porém, optou por ida ao Inter Miami para fugir da pressão e se divertir e o dirigente agora o menospreza