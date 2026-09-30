FUTEBOL

Presidente do Flamengo diz que não conseguirá quitar compra de atletas sem dinheiro de bets: 'Como vou pagar o Paquetá?'

Bap afirma que medida compromete contratações e folha salarial e pede revisão pelo STF ou pelo Congresso

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:26

Luiz Eduardo Baptista, o Bap Crédito: Reprodução

O Flamengo estima perder cerca de R$ 400 milhões em receitas com a suspensão das casas de apostas no Brasil. O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que a medida ameaça compromissos financeiros já assumidos e compromete o planejamento para a próxima temporada.

Em manifestação na Flamengo TV na noite de segunda-feira, o dirigente citou o pagamento de Paquetá para exemplificar as dificuldades que a instituição poderá enfrentar.

Projeto do novo estádio do Flamengo 1 de 14

“Como eu vou pagar o Paquetá em janeiro? Eu assumi um compromisso importante para o Flamengo. Tudo que o Flamengo faz é dentro da lei. Mas essa medida compromete as receitas no futuro. Afeta a folha do futebol, as contratações que nós fizemos. Afeta os esportes olímpicos, renúncia fiscal”, declarou.

Bap defendeu que o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso Nacional revejam a medida provisória. Segundo ele, a suspensão gera incerteza sobre contratos que sustentaram decisões financeiras do clube.

“Espero sinceramente que, a partir da semana que vem, isso seja revisitado, ou pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Congresso Nacional, que têm todas as ferramentas e as possibilidades de rejeitar essa Medida Provisória.”

O presidente afirmou que o Flamengo buscará outras fontes de patrocínio, mas prevê receitas inferiores às atuais. Também disse que a restrição poderá alterar as prioridades do clube, com impacto nas contratações de atletas.

“Nós vamos deixar de contratar jogadores e contratar advogados. Nós não temos condições, hoje, de honrar os compromissos que nós assumimos baseados em contratos legais. Eu não tenho condição. Vamos buscar alternativas, novos patrocinadores, mas os valores serão muito abaixo dos atuais.”

Na avaliação do dirigente, a decisão reduzirá a capacidade financeira do futebol brasileiro e favorecerá o argentino. Bap também contestou a possibilidade de a suspensão diminuir o endividamento da população.

Plataformas devem sair do ar em outubro

Anunciada pelo governo federal na sexta-feira, a suspensão estabelece que as empresas devolvam os saldos dos apostadores até as 23h59 de 5 de outubro. No dia seguinte, os sites e aplicativos deverão sair do ar, e a operação das casas de apostas passará a ser proibida.

A publicação da medida provisória já impediu novos depósitos nas plataformas desde sexta-feira. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outros ministros.

Lula também assinou um projeto de lei que será encaminhado ao Congresso para definir conceitos e tipificar crimes relacionados às apostas de quota fixa.