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Presidente do Flamengo prevê perda de até R$ 430 milhões com fim das bets e pede derrubada da MP

Presidente rubro-negro critica proibição "abrupta" e defende transição gradual

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:25

Bap, presidente do Flamengo
Bap, presidente do Flamengo Crédito: Marina Sá/CRF

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, defendeu nesta segunda-feira (28) que a medida provisória que proíbe as casas de apostas no Brasil seja derrubada. Em participação no "Mengo Cast", programa do canal oficial do clube, o dirigente disse esperar que o Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal revejam a decisão já nos próximos dias.  

"Espero sinceramente que, a partir da semana que vem, isso seja revisitado, ou pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Congresso Nacional, que tem todas as ferramentas e as possibilidades de rejeitar essa Medida Provisória", afirmou.   

Bap fez questão de separar a defesa do setor de apostas da crítica à forma como a proibição foi adotada. Para ele, o problema está no caminho escolhido pelo governo, e não apenas no mérito da medida.  

"Não é rejeitar simplesmente pelo fato que a gente defenda o jogo, é rejeitar pelo princípio democrático de direito, que as coisas têm que ser feitas de maneira correta, por meio do Congresso Nacional", explicou. 

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

O dirigente também criticou a velocidade da mudança. Na avaliação dele, uma decisão desse porte deveria ter sido acompanhada de um período de adaptação para os clubes.

"Se tiver que haver alguma decisão mais relevante, que seja feita de uma forma de transição, alguma coisa mais escalonada, com uma regulamentação mudando com o tempo, e não de maneira abrupta como foi feita aqui, trazendo tanto desconforto e tanta incerteza para os clubes de futebol do Brasil", disse.

A preocupação do Flamengo já havia sido exposta na sexta-feira (25), pouco antes do anúncio da MP. Em entrevista à CNN Brasil, Bap estimou o tamanho do prejuízo para o clube, que tem uma casa de apostas como patrocinadora máster.

"Isso traria impactos desastrosos para o Flamengo como um todo, não só no futebol, mas também nos esportes olímpicos. A gente estima que as perdas imediatas de receita para o ano que vem sejam de R$ 400 milhões a R$ 430 milhões e, sem um preparo prévio, é absolutamente impossível que você consiga estancar essa sangria", afirmou na ocasião.

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O pedido de uma transição mais longa também chegou ao Tribunal de Contas da União. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, protocolou uma solicitação para que a MP só entre em vigor em 31 de dezembro. No documento, ele argumenta que um prazo de adaptação adequado é necessário para garantir segurança jurídica e aponta um "caráter eleitoreiro" na medida.

Pelas regras atuais, no entanto, o prazo é bem mais curto. Casas de apostas e cassinos online têm até as 23h59 (de Brasília) de 5 de outubro para retirar publicidades e marcas de patrocínio, e os apostadores têm até o mesmo horário para resgatar os saldos nas plataformas. Como tem força de lei desde a publicação, a medida provisória já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade.

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