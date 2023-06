Presidente do Grêmio admite 'situação grave' de Luis Suárez

Suárez vem reclamando de problemas no joelho. Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, afirmou na quarta-feira (21) sobre os rumores de aposentadoria de Luís Suárez. Em evento com torcedores no estádio tricolor, o cartola admitiu que o atacante uruguaio de 36 anos vem reclamando de problemas no joelho e que existe a possibilidade de o jogador antecipar a sua despedida dos gramados.



"Ele tem possibilidade de botar prótese, o negócio é grave. Muita injeção, muito medicamento. Vai chegando no limite, mas quando é o limite, quando é o último, a gente não sabe", comentou Guerra. A estrela uruguaia foi especulada no Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos, mas o próprio jogador fez questão de negar a possibilidade.

De acordo com jornal gaúcho Zero Hora, Suárez sofre de uma artrose no joelho direito. Trata-se do desgaste da cartilagem que reveste as articulações. Além do joelho, a coluna, mãos e quadril são os regiões do corpo mais suscetíveis ao problema.

O lateral-esquerdo Reinaldo, ex-São Paulo, disse não saber como está a questão física do uruguaio, mas afirmou que está acostumado a ver o atacante dar 100% em cada atividade com o grupo. "Quando está nos treinos e nos jogos, ele dá a vida, faz todo o trabalho, não fica de fora de nenhuma atividade", declarou. "Sempre que acaba o jogo ele (Suárez) está muito cansado, porque corre o jogo inteiro, dá opção, faz facão."

Em 26 jogos com a camisa do Grêmio, Suárez tem 14 gols marcados e oito assistências. Pelo tricolor gaúcho, o atacante conquistou neste ano a Recopa Gaúcha e o Estadual, balançando as redes em ambas as decisões.