FUTEBOL

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira se nega a assinar pedido para que governo ajude clubes após saída das bets: 'Má gestão'

Mais de 35 clubes das Séries A e B assinaram carta para negociar financiamento federal após perdas com patrocínios de casas de apostas

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:42

Leila Pereira Crédito: Reprodução

Mais de 35 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro se mobilizaram para buscar apoio financeiro do Governo Federal, mas a iniciativa não teve a adesão da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A dirigente se recusou a assinar uma carta de compromisso apresentada nesta terça-feira (17), no Rio de Janeiro, e atribuiu a crise financeira do futebol brasileiro à má gestão das próprias equipes.

" A verdade é que esse caos em que está o futebol brasileiro é em virtude de má gestão dos administradores dos clubes", afirmou Leila, que também questionou a falta de clareza sobre a aplicação de um eventual financiamento público.

A manifestação ocorreu durante uma reunião em um hotel na Barra da Tijuca, com representantes de clubes das duas principais divisões nacionais. A articulação é conduzida pelos presidentes do Corinthians, Oscar Stabile, e do Internacional, Alessandro Barcellos.

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras 1 de 9

Leila questionou se os recursos seriam destinados ao pagamento de dívidas ou usados para financiar novas contratações e ampliar os gastos das equipes.

"Se conseguir algum financiamento, se o Governo der dinheiro, onde esse dinheiro vai ser investido? Na compra de mais jogadores? Na assunção de mais dívidas? Isso não é claro para mim", declarou.

A presidente do Palmeiras defendeu que os clubes priorizem o equilíbrio financeiro e cumpram suas obrigações antes de buscar novos recursos. Ela citou a necessidade de negociar atletas para manter as contas em dia.

"Não assinei, porque não está claro para onde vai esse dinheiro. O Palmeiras é um clube equilibrado. Não que esteja nadando dinheiro, tive que vender atletas. Todo clube precisa. Eu honro meus compromissos", disse.

O que os clubes propõem ao governo?

A carta assinada por mais de 35 equipes abre caminho para negociações com o Governo Federal em busca de linhas de financiamento. A proposta é permitir que os clubes tenham acesso a crédito para enfrentar as dificuldades financeiras provocadas, entre outros fatores, pela perda de receitas com contratos de patrocínio de casas de apostas.

Os presidentes do Corinthians e do Internacional defendem que a operação possa ser realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou pela Caixa Econômica Federal. A definição sobre o modelo ficaria a cargo do governo.

Segundo Oscar Stabile, o Corinthians deixou de realizar quase R$ 500 milhões em contratos que tinha com empresas de apostas. O dirigente afirmou que a intenção é encontrar uma saída para que as equipes consigam quitar compromissos, como salários, direitos de imagem e dívidas com outros clubes e administrações públicas.

Leila Pereira 1 de 11

"Não se trata de recurso público para clube de futebol, trata-se sim de acesso, como todos os setores da nossa economia tiveram e têm quando estão em situação como está a situação hoje do futebol brasileiro", explicou Alessandro Barcellos, segundo o GE.com.

Stabile também afirmou que a mobilização pretende encontrar uma solução para o conjunto do futebol nacional, e não apenas para o Corinthians. Ele citou a existência de clubes com salários e direitos de imagem atrasados.

Entenda a crise envolvendo as bets

A mobilização ocorre após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicar, em 25 de setembro, uma Medida Provisória que proíbe o funcionamento das casas de apostas no Brasil. O setor estava regulamentado desde o fim de 2023 e se tornou uma importante fonte de patrocínio para equipes do futebol nacional.

Com a proibição, os clubes precisaram lidar com a perspectiva de perder receitas provenientes desses contratos. Entidades ligadas ao mercado de apostas contestaram a medida e entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF).

No último dia 11, o Congresso Nacional prorrogou a validade da MP por mais 60 dias, uma vez que o texto ainda não foi votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O prazo final para análise é 5 de março de 2027.