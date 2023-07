A polícia francesa fez uma busca no apartamento do presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, na quarta-feira (5), horas antes da entrevista coletiva em que o dirigente apresentou o novo técnico do time, o espanhol Luis Enrique. Al-Khelaifi é investigado em caso de suspeita de sequestro e tortura.



De acordo com o jornal francês L'Equipe, os investigadores e o juiz de instrução do caso receberam o dirigente na saída do seu avião. Al-Khelaifi teria colaborado com os investigadores, sem oferecer resistência durante as buscas em seu apartamento. A assessoria do presidente do PSG afirmou que ele "é uma vítima nessa questão".