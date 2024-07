FUTEBOL

Presidente do São Paulo, Casares fala sobre James Rodríguez no clube: 'Pode ser reintegrado'

Atualmente não há ofertas pelo meia

Estadão

Publicado em 9 de julho de 2024 às 14:10

James Rodríguez, do São Paulo, foi convocado pela Colômbia Crédito: Rubens Chiri/SPFC

O colombiano James Rodríguez é um dos destaques da Copa América dos Estados Unidos. O meia é o capitão e comanda a seleção colombiana, pela qual tem um gol e quatro assistências no torneio. Após terminar a fase de grupos na frente do Brasil, a Colômbia disputa a semifinal da competição contra o Uruguai nesta quinta-feira.

O desempenho do jogador de 32 anos na Colômbia é muito contrastante com o apresentado no São Paulo. Presidente do clube e chefe da delegação brasileira na Copa América, Julio Casares afirmou que não há ofertas pelo meia.

"Não chegou absolutamente nada, mas as atuações dele credenciam para receber algo", afirmou o dirigente em entrevista à ESPN. "Ele é jogador do São Paulo, vai se reapresentar após a Copa América. É uma questão técnica."

Casares lembrou que James Rodríguez trabalhou com os técnicos Dorival Jr., Thiago Carpini e Luiz Zubeldía e não conseguiu se firmar. "Ele se reapresenta, se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas pode ser reintegrado. É uma decisão técnica", afirmou o presidente do São Paulo. "Se chegar com gana de buscar espaço no elenco, pode ser reintegrado. Caso pense em deixar o clube, o São Paulo achará a melhor maneira de lidar com a situação."

Na avaliação de Casares, a Copa América colocou James Rodríguez novamente em "boa prateleira" no mercado e isso pode gerar uma boa oportunidade. "É um grande jogador, talentoso e tem que desempenhar dentro de clubes. Esperamos que ele possa voltar e dizer: 'Quero abraçar o desafio de ficar no São Paulo'. Vai depender dele. Jogador que não tem essa convicção não pode ficar em um grande clube de qualquer time do futebol brasileiro."