Pressionado, Bahia encara o Corinthians e busca reação na Série A

Meia Thaciano é uma das armas do Bahia para vencer o Corinthians. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Sob pressão, o Bahia enfrenta o Corinthians neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 18h30, na Fonte Nova, e só o triunfo interessa ao Esquadrão.



O time vive fase turbulenta e precisa encerrar o jejum de quatro jogos para não correr o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. O clube baiano é o 16º colocado, com 13 pontos. O Goiás, primeiro dentro do Z4, tem 12.



O Bahia vem de derrota para o Athletico-PR e, após o jogo em Curitiba, a promessa foi de uma mudança de postura. O zagueiro Kanu, por exemplo, reconheceu que o elenco está devendo e chegou a falar que “se tiver que sair na porrada (no vestiário), vamos sair” para melhorar o rendimento.

A partida contra o Corinthians marca o retorno para casa depois de três jogos como visitante. Mas o aproveitamento como mandante também não anima. Na Série A, a equipe venceu apenas dois jogos na Fonte Nova, contra Coritiba e Palmeiras. Empatou outros dois e perdeu três.

Diante de todo cenário, o confronto ganha uma importância ainda maior, já que é um duelo direto entre clubes na parte de baixo da tabela. O alvinegro é o 15º colocado, com 15 pontos. O tricolor ultrapassará o adversário se vencer.

Porém, o clube paulista vem em um momento positivo. O Corinthians venceu os últimos quatro jogos entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Um ponto de alento para os tricolores é o retrospecto recente do Esquadrão contra o alvinegro em Salvador. Desde 2014 o Bahia não perde como mandante. Foram cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.

Renato Paiva será forçado a mudar o time. O principal problema está no ataque. Kayky machucou o joelho, passará por cirurgia e não joga mais na temporada. Além dele, Biel e Jacaré estão em recuperação de lesões.

A tendência é que Ademir forme dupla de ataque com Everaldo. Assim, Rezende, que está recuperado da dor muscular, volta ao time e reforça o meio-campo.

Há ainda a expectativa pela estreia do lateral direito Gilberto. Comprado junto ao Benfica, ele é a principal contratação do Bahia na janela de transferências do segundo semestre. O jogador se colocou à disposição para atuar e afirmou que acredita na reação da equipe no Brasileirão.

“É óbvio que o momento é difícil, eu sabia. Mas eu estava pensando também no projeto. Os jogadores têm qualidade para se manter na Série A. O projeto daqui pra frente é só evolução”, disse Gilberto ao ser apresentado.

O lateral esquerdo uruguaio Camilo Cándido, que chegou ao clube esta semana. teve o nome publicado no BID da CBF, na sexta-feira, e também deve ser relacionado.

A expectativa é de casa cheia na Fonte Nova. Até a véspera do jogo, cerca de 42 mil ingressos haviam sido garantidos. A conta inclui sócios com acesso livre e os bilhetes vendidos para o público geral.

“Jogar aqui na Fonte Nova sempre foi um desafio para a gente. Quando era adversário, a gente sabia que jogar lá seria muito difícil. Quando cheguei aqui foi a primeira coisa que eu falei, isso aqui é um caldeirão. A torcida, mesmo no momento em que a gente está, nunca abandonou a gente”, comentou Gilberto.

Corinthians

Não é só Renato Paiva que tem problema no ataque. No Corinthians, Vanderlei Luxemburgo perdeu Róger Guedes, suspenso. Ele é o principal jogador ofensivo do time, com 20 gols em 38 jogos no ano.

Outro desfalque é o volante Gabriel Moscardo, de 17 anos, que passou por cirurgia de apendicite na quinta-feira e também não joga.