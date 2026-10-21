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Primeiro Ba-Vi de 2027 tem data; confira a tabela completa do Campeonato Baiano

FBF divulgou os confrontos da 1ª fase, e a final está prevista para 7 de março; Clássico será na 5ª rodada, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:31

Vitória 0x2 Bahia - 24ª rodada Brasileirão
Vitória 0x2 Bahia - 24ª rodada Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/ECV

Os torcedores de Bahia e Vitória já podem marcar no calendário o primeiro Ba-Vi de 2027, o 509º da história. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) apresentou nesta quarta-feira (21), durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano, a tabela com os confrontos da primeira fase da competição, e o clássico ficou para a quinta rodada.

Os times se enfrentam no fim de semana de 23 e 24 de janeiro, sábado ou domingo, na Arena Fonte Nova. A data exata e o horário ainda serão definidos pela federação. O Bahia chega ao duelo com vantagem recente no confronto: o Tricolor encerrou 2026 sem perder nenhum clássico para o rival; foram três triunfos e um empate em quatro jogos no ano. 

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols por Divulgação
Índio marcou 8 gols por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols por Felipe Oliveira
Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols por Arquivo CORREIO
Jean Lucas marcou 5 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Fahel marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 56
Nonato marcou 10 gols por Divulgação

Estreias em casa

A dupla Ba-Vi abre o campeonato jogando em seus estádios. O Bahia recebe o estreante SSA FC na Arena Fonte Nova, enquanto o Vitória enfrenta o Barcelona de Ilhéus no Barradão, no fim de semana de 9 e 10 de janeiro. Os dois jogos tendem a acontecer em dias diferentes, mas a FBF ainda não confirmou a distribuição.

A primeira fase terá nove rodadas, com jogos também no meio de semana em janeiro. De acordo com o calendário da CBF, a final está prevista para 7 de março, um domingo, última data reservada aos estaduais de todo o país. 

Rodada no Carnaval

Um ponto de atenção é a sétima rodada, marcada para o fim de semana de 6 e 7 de fevereiro. O período coincide com o Carnaval de Salvador, que vai de 6 a 10 de fevereiro. Por isso, a FBF informou que, se a segurança não estiver garantida, as partidas na capital podem ser realizadas com portões fechados ou levadas para outro estádio.

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Confira a tabela da primeira fase do Baianão 2027

1ª rodada – 9 ou 10 de janeiro (sábado ou domingo)

  • Bahia x SSA FC
  • Vitória x Barcelona de Ilhéus
  • Fluminense de Feira x Juazeirense
  • Jequié x Galícia
  • Porto x Jacuipense

2ª rodada – 12, 13 ou 14 de janeiro (terça, quarta ou quinta)

  • Jacuipense x Bahia
  • Juazeirense x Vitória
  • Barcelona de Ilhéus x Jequié
  • SSA FC x Fluminense de Feira
  • Galícia x Porto

3ª rodada – 16 ou 17 de janeiro (sábado ou domingo)

  • Vitória x Porto
  • Jequié x Bahia
  • Fluminense de Feira x Galícia
  • Jacuipense x SSA FC
  • Juazeirense x Barcelona de Ilhéus

4ª rodada – 19, 20 ou 21 de janeiro (terça, quarta ou quinta)

  • Bahia x Juazeirense
  • Vitória x Jacuipense
  • Jequié x SSA FC
  • Porto x Fluminense de Feira
  • Galícia x Barcelona de Ilhéus

5ª rodada – 23 ou 24 de janeiro (sábado ou domingo)

  • Bahia x Vitória
  • Fluminense de Feira x Jequié
  • Barcelona de Ilhéus x Porto
  • Jacuipense x Juazeirense
  • SSA FC x Galícia

6ª rodada – 30 ou 31 de janeiro (sábado ou domingo)

  • Vitória x Jequié 
  • Porto x Bahia
  • Barcelona de Ilhéus x Fluminense de Feira
  • Juazeirense x SSA FC
  • Galícia x Jacuipense

7ª rodada – 6 ou 7 de fevereiro (sábado ou domingo)

  • Bahia x Galícia
  • Fluminense de Feira x Vitória
  • Jacuipense x Barcelona de Ilhéus
  • Jequié x Juazeirense
  • SSA FC x Porto

8ª rodada – 13 ou 14 de fevereiro (sábado ou domingo)

  • Vitória x SSA FC
  • Barcelona de Ilhéus x Bahia
  • Jacuipense x Fluminense de Feira
  • Porto x Jequié
  • Juazeirense x Galícia

9ª rodada – 21 de fevereiro (domingo)

  • Bahia x Fluminense de Feira
  • Galícia x Vitória
  • Jequié x Jacuipense
  • Juazeirense x Porto
  • SSA FC x Barcelona de Ilhéus

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Bahia Vitória Baianão Campeonato Baiano

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