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Primeiro Ba-Vi de 2027 tem data; confira a tabela completa do Campeonato Baiano

FBF divulgou os confrontos da 1ª fase, e a final está prevista para 7 de março; Clássico será na 5ª rodada, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:31

Vitória 0x2 Bahia - 24ª rodada Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/ECV

Os torcedores de Bahia e Vitória já podem marcar no calendário o primeiro Ba-Vi de 2027, o 509º da história. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) apresentou nesta quarta-feira (21), durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano, a tabela com os confrontos da primeira fase da competição, e o clássico ficou para a quinta rodada.

Os times se enfrentam no fim de semana de 23 e 24 de janeiro, sábado ou domingo, na Arena Fonte Nova. A data exata e o horário ainda serão definidos pela federação. O Bahia chega ao duelo com vantagem recente no confronto: o Tricolor encerrou 2026 sem perder nenhum clássico para o rival; foram três triunfos e um empate em quatro jogos no ano.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21 1 de 56

Estreias em casa

A dupla Ba-Vi abre o campeonato jogando em seus estádios. O Bahia recebe o estreante SSA FC na Arena Fonte Nova, enquanto o Vitória enfrenta o Barcelona de Ilhéus no Barradão, no fim de semana de 9 e 10 de janeiro. Os dois jogos tendem a acontecer em dias diferentes, mas a FBF ainda não confirmou a distribuição.

A primeira fase terá nove rodadas, com jogos também no meio de semana em janeiro. De acordo com o calendário da CBF, a final está prevista para 7 de março, um domingo, última data reservada aos estaduais de todo o país.

Rodada no Carnaval

Um ponto de atenção é a sétima rodada, marcada para o fim de semana de 6 e 7 de fevereiro. O período coincide com o Carnaval de Salvador, que vai de 6 a 10 de fevereiro. Por isso, a FBF informou que, se a segurança não estiver garantida, as partidas na capital podem ser realizadas com portões fechados ou levadas para outro estádio.

Confira a tabela da primeira fase do Baianão 2027

1ª rodada – 9 ou 10 de janeiro (sábado ou domingo)

Bahia x SSA FC

Vitória x Barcelona de Ilhéus

Fluminense de Feira x Juazeirense

Jequié x Galícia

Porto x Jacuipense

2ª rodada – 12, 13 ou 14 de janeiro (terça, quarta ou quinta)

Jacuipense x Bahia

Juazeirense x Vitória

Barcelona de Ilhéus x Jequié

SSA FC x Fluminense de Feira

Galícia x Porto

3ª rodada – 16 ou 17 de janeiro (sábado ou domingo)

Vitória x Porto

Jequié x Bahia

Fluminense de Feira x Galícia

Jacuipense x SSA FC

Juazeirense x Barcelona de Ilhéus

4ª rodada – 19, 20 ou 21 de janeiro (terça, quarta ou quinta)

Bahia x Juazeirense

Vitória x Jacuipense

Jequié x SSA FC

Porto x Fluminense de Feira

Galícia x Barcelona de Ilhéus

5ª rodada – 23 ou 24 de janeiro (sábado ou domingo)

Bahia x Vitória

Fluminense de Feira x Jequié

Barcelona de Ilhéus x Porto

Jacuipense x Juazeirense

SSA FC x Galícia

6ª rodada – 30 ou 31 de janeiro (sábado ou domingo)

Vitória x Jequié

Porto x Bahia

Barcelona de Ilhéus x Fluminense de Feira

Juazeirense x SSA FC

Galícia x Jacuipense

7ª rodada – 6 ou 7 de fevereiro (sábado ou domingo)

Bahia x Galícia

Fluminense de Feira x Vitória

Jacuipense x Barcelona de Ilhéus

Jequié x Juazeirense

SSA FC x Porto

8ª rodada – 13 ou 14 de fevereiro (sábado ou domingo)

Vitória x SSA FC

Barcelona de Ilhéus x Bahia

Jacuipense x Fluminense de Feira

Porto x Jequié

Juazeirense x Galícia

9ª rodada – 21 de fevereiro (domingo)