Primeiro Ba-Vi de 2027 tem data; confira a tabela completa do Campeonato Baiano

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:31
Os torcedores de Bahia e Vitória já podem marcar no calendário o primeiro Ba-Vi de 2027, o 509º da história. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) apresentou nesta quarta-feira (21), durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano, a tabela com os confrontos da primeira fase da competição, e o clássico ficou para a quinta rodada.
Os times se enfrentam no fim de semana de 23 e 24 de janeiro, sábado ou domingo, na Arena Fonte Nova. A data exata e o horário ainda serão definidos pela federação. O Bahia chega ao duelo com vantagem recente no confronto: o Tricolor encerrou 2026 sem perder nenhum clássico para o rival; foram três triunfos e um empate em quatro jogos no ano.
Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21
A dupla Ba-Vi abre o campeonato jogando em seus estádios. O Bahia recebe o estreante SSA FC na Arena Fonte Nova, enquanto o Vitória enfrenta o Barcelona de Ilhéus no Barradão, no fim de semana de 9 e 10 de janeiro. Os dois jogos tendem a acontecer em dias diferentes, mas a FBF ainda não confirmou a distribuição.
A primeira fase terá nove rodadas, com jogos também no meio de semana em janeiro. De acordo com o calendário da CBF, a final está prevista para 7 de março, um domingo, última data reservada aos estaduais de todo o país.
Um ponto de atenção é a sétima rodada, marcada para o fim de semana de 6 e 7 de fevereiro. O período coincide com o Carnaval de Salvador, que vai de 6 a 10 de fevereiro. Por isso, a FBF informou que, se a segurança não estiver garantida, as partidas na capital podem ser realizadas com portões fechados ou levadas para outro estádio.
1ª rodada – 9 ou 10 de janeiro (sábado ou domingo)
2ª rodada – 12, 13 ou 14 de janeiro (terça, quarta ou quinta)
3ª rodada – 16 ou 17 de janeiro (sábado ou domingo)
4ª rodada – 19, 20 ou 21 de janeiro (terça, quarta ou quinta)
5ª rodada – 23 ou 24 de janeiro (sábado ou domingo)
6ª rodada – 30 ou 31 de janeiro (sábado ou domingo)
7ª rodada – 6 ou 7 de fevereiro (sábado ou domingo)
8ª rodada – 13 ou 14 de fevereiro (sábado ou domingo)
9ª rodada – 21 de fevereiro (domingo)