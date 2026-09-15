Primeiro jogador bilionário do mundo se une ao dono do Milan para comprar clube saudita

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Carol Neves
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:52
Cristiano Ronaldo pode ampliar sua participação no Al-Nassr e se tornar um dos proprietários do clube. Segundo o jornal português “A Bola”, o atacante integra um consórcio que negocia a compra da fatia de 75% pertencente ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).
O grupo é formado por cinco investidores. Além de Cristiano e Gerry Cardinale, dono do Milan, participam três empresários sauditas ligados aos setores esportivo e empresarial do país.
As negociações ainda não foram concluídas, e o valor da possível operação não foi divulgado oficialmente. Os integrantes do consórcio deverão realizar aportes milionários para viabilizar a compra e ainda precisam chegar a um acordo com o PIF.
Cristiano Ronaldo e os filhos
Cristiano já teria 5% das ações do Al-Nassr e poderia aumentar sua participação caso o negócio avance. Contratado no fim de 2022, o português se tornou o principal nome da equipe e um dos símbolos da expansão do futebol saudita.
Cardinale controla o Milan desde 2022, quando a RedBird Capital Partners adquiriu o clube italiano. Uma eventual entrada no Al-Nassr ampliaria a atuação do empresário no futebol internacional.
A movimentação também reforça os investimentos de Cristiano no esporte. Em fevereiro, o atacante adquiriu 25% do Almería, da segunda divisão espanhola, e passou a integrar o quadro societário do clube.