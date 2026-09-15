MERCADO DA BOLA

Primeiro jogador bilionário do mundo se une ao dono do Milan para comprar clube saudita

Cristiano Ronaldo integra consórcio com o proprietário do Milan e três empresários sauditas para adquirir o controle do Al-Nassr

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:52

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo pode ampliar sua participação no Al-Nassr e se tornar um dos proprietários do clube. Segundo o jornal português “A Bola”, o atacante integra um consórcio que negocia a compra da fatia de 75% pertencente ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

O grupo é formado por cinco investidores. Além de Cristiano e Gerry Cardinale, dono do Milan, participam três empresários sauditas ligados aos setores esportivo e empresarial do país.

As negociações ainda não foram concluídas, e o valor da possível operação não foi divulgado oficialmente. Os integrantes do consórcio deverão realizar aportes milionários para viabilizar a compra e ainda precisam chegar a um acordo com o PIF.

Cristiano Ronaldo e os filhos 1 de 14

Cristiano já teria 5% das ações do Al-Nassr e poderia aumentar sua participação caso o negócio avance. Contratado no fim de 2022, o português se tornou o principal nome da equipe e um dos símbolos da expansão do futebol saudita.

Cardinale controla o Milan desde 2022, quando a RedBird Capital Partners adquiriu o clube italiano. Uma eventual entrada no Al-Nassr ampliaria a atuação do empresário no futebol internacional.