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Primeiro kit de corrida: veja quais equipamentos comprar e como pagar menos

Tênis representa a maior parte do orçamento, enquanto roupas e acessórios complementam o conjunto básico para quem deseja iniciar nos treinos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:18

Escolher tênis de corrida pela pisada pode ser um erro; entenda o que realmente importa
Escolher tênis de corrida pela pisada pode ser um erro; entenda o que realmente importa Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma das modalidades esportivas que mais crescem no Brasil, a corrida atrai pessoas interessadas em melhorar a saúde e o bem-estar. A possibilidade de praticar a atividade em diferentes espaços, sem depender de mensalidades ou estruturas específicas, também contribui para sua popularidade. Para quem deseja começar, no entanto, a compra dos primeiros equipamentos pode exigir um investimento considerável: dependendo das marcas e dos produtos escolhidos, o kit básico pode custar mais de R$ 400.

Uma pesquisa de preços em lojas on-line identificou a possibilidade de montar um conjunto inicial de equipamentos por R$ 472,50. O tênis representa a maior parcela desse valor, por ser um dos principais itens para garantir conforto e suporte durante os treinos. A lista inclui ainda camiseta, bermuda, meias e pochete, acessórios que complementam o vestuário e facilitam a prática esportiva.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono.Preço sugerido: R$499 por Divulgação
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Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

As necessidades de cada corredor variam de acordo com os objetivos e as distâncias percorridas. Quem pretende começar com trajetos de até 10 km, por exemplo, pode precisar de equipamentos diferentes daqueles utilizados por atletas que se preparam para desafios mais longos, como as maratonas de São Paulo e do Rio, previstas para 2027. Além de um tênis apropriado, meias de poliamida podem ajudar a diminuir o atrito e prevenir bolhas. Para transportar objetos pessoais durante os treinos, há opções como pochetes, braçadeiras, shorts com bolsos específicos e tops esportivos com compartimentos para celular.

Apesar da variedade de acessórios disponíveis, não é necessário comprar todos os itens de uma só vez. Para quem está começando, o mais importante é priorizar equipamentos adequados à modalidade e às necessidades individuais, garantindo mais conforto durante a adaptação à nova rotina de exercícios.

“Montar o primeiro kit de corrida é um momento simbólico: marca o início de um novo hábito de bem-estar. Mas, quando esse investimento inicial pode ultrapassar R$ 400, muitos desistem antes mesmo de calçar o tênis. É aí que pesquisar preços e aplicar cupons deixa de ser apenas uma estratégia de economia e se torna um facilitador real do acesso ao esporte. No Cuponation, vemos que o consumidor brasileiro quer começar bem, mas também quer começar inteligente, e nosso papel é conectar esse novo corredor às melhores condições dos principais varejistas esportivos do país”, diz Maria Fernanda Antunes Junqueira, CEO da Atolls na América Latina, holding internacional de tecnologia que opera o Cuponation no Brasil.

Confira 22 provas de corrida para fazer em novembro

1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação
1 de novembro: Meia Maratona Blue Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/meia-maratona-blue-run-salvador-2026-74809 por Reprodução
1º de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---porto-seguro por Reprodução
7 de novembro: Feira Night Run - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/feira-night-run-analise-2026-74808 por Reprodução
8 de novembro: Circuito 2 Corações - Lauro de Freitas. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/circuito-2-coracoes-2026-87282 por Reprodução
8 de novembro: Corrida Sest Senat - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA%20SEST%20SENAT%202026%20ETAPA%20SALVADOR-88745 por Reprodução
14 de novembro: NB 10 anos - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/nb10anos por Reprodução
15 de novembro: 10 milhas da Harpia - Porto Seguro. Mais informações em: https://www.races.com.br/corrida-da-harpia por Reprodução
15 de novembro: Corrida Globo Esporte - Paulo Afonso. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/globo-esporte por Reprodução
15 de novembro: AMB Run Experience - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/amb-run-experience-3%C2%AA-edicao/6825-42 por Reprodução
15 de novembro: Corrida Sest Senat - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/sestsenat por Reprodução
15 de novembro: Corrida Colorida do Martagão Gesteira - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/8-corrida-colorida por Reprodução
15 de novembro: Right2Run - Salvador. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-right-to-run-87997 por Reprodução
21 de novembro: Ultra Trail Chapada Diamantina - Mucugê. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/ultra-trail-chapada-diamantina-2026-74480 por Reprodução
22 de novembro: Corrida Mateus - Salvador. Mais informações em: https://corridamateus.com.br/ por Reprodução
29 de novembro: Corrida da Polícia Federal - Salvador. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/3-corrida-da-pf por Reprodução
28 de novembro - Uniftc Run - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3933/corrida-academica-uniftc-2026 por Reprodução
29 de novembro: Circuito Sesc de Corridas - Salvador. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---salvador por Reprodução
29 de novembro: Corrida da GCM - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/9427/4-corrida-da-guarda-civil-municipal-de-salvador-2026 por Reprodução
29 de novembro - RedRun - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/3191/redrun-etapa-corredor-da-vitoria-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida Vumbora - Feira de Santana. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/vumbora-2026 por Reprodução
29 de novembro - Corrida da Rondesp - Vitória da Conquista. Mais informações em: https://www.races.com.br/3-corrida-rondesp-sudoeste-serra-do-marcal-2026 por Reprodução
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1º de novembro: Corrida do Bahêa - Salvador. Mais informações em: https://vendas.ticketmaker.com.br/evento/corrida-do-bahea/7064-1101 por Divulgação

Quanto custa cada item do primeiro kit de corrida?

O levantamento identificou cinco produtos que podem compor o conjunto inicial de quem deseja começar a correr. Confira os valores:

Tênis Olympikus Ultraleve 130G

R$ 179,90

Camiseta Puma RTG Heather Logo

R$ 89,90

Calção Puma Teamrise

R$ 99,90

Meia Rikam Performance

R$ 23,90

Pochete Puma Phase

R$ 78,90

Total

R$ 472,50

Como economizar

Pesquisar os preços em diferentes lojas e acompanhar campanhas promocionais são algumas das alternativas para diminuir o custo dos primeiros equipamentos. A comparação entre varejistas ajuda a identificar ofertas mais vantajosas e encontrar descontos, principalmente em produtos que representam uma parcela maior do orçamento, como tênis e roupas esportivas.

Uma das ferramentas disponíveis para essa busca é o Cuponation, plataforma de cupons e ofertas da Atolls no Brasil. O site reúne oportunidades de diferentes lojas em categorias como moda e esporte.

Na Centauro, os consumidores podem consultar cupons e promoções de tênis, roupas e acessórios esportivos. Já a Netshoes reúne ofertas de calçados e vestuário, incluindo modelos de tênis para corrida. Os descontos e as condições de utilização variam conforme os produtos participantes e as regras de cada campanha.

Períodos de grandes promoções, como a Black Friday, também podem ser aproveitados para adquirir equipamentos por preços mais baixos. Para evitar gastos desnecessários e aproveitar melhor as oportunidades, algumas medidas podem ajudar:

Priorize os itens essenciais: comece pelo tênis e pelas roupas apropriadas para a atividade. Os demais acessórios podem ser comprados posteriormente.

Compare preços em diferentes lojas: procure o mesmo produto em mais de um estabelecimento antes de fechar a compra.

Aproveite os cupons de desconto: consulte o Cuponation para encontrar códigos promocionais e ofertas de varejistas parceiros.

Verifique o valor final: leve em consideração o frete, as formas de pagamento e as condições de cada promoção.

Evite compras por impulso: escolha os equipamentos de acordo com as necessidades da sua rotina de treinos e o orçamento disponível.

Com planejamento e pesquisa, o investimento para começar a correr pode ser reduzido. Comparar preços e aproveitar descontos são estratégias que ajudam a tornar a prática esportiva mais acessível, sem deixar de lado os equipamentos necessários para treinar com conforto.

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Corrida

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