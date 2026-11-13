ATIVIDADE FÍSICA

Primeiro kit de corrida: veja quais equipamentos comprar e como pagar menos

Tênis representa a maior parte do orçamento, enquanto roupas e acessórios complementam o conjunto básico para quem deseja iniciar nos treinos

Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:18

Escolher tênis de corrida pela pisada pode ser um erro; entenda o que realmente importa Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma das modalidades esportivas que mais crescem no Brasil, a corrida atrai pessoas interessadas em melhorar a saúde e o bem-estar. A possibilidade de praticar a atividade em diferentes espaços, sem depender de mensalidades ou estruturas específicas, também contribui para sua popularidade. Para quem deseja começar, no entanto, a compra dos primeiros equipamentos pode exigir um investimento considerável: dependendo das marcas e dos produtos escolhidos, o kit básico pode custar mais de R$ 400.

Uma pesquisa de preços em lojas on-line identificou a possibilidade de montar um conjunto inicial de equipamentos por R$ 472,50. O tênis representa a maior parcela desse valor, por ser um dos principais itens para garantir conforto e suporte durante os treinos. A lista inclui ainda camiseta, bermuda, meias e pochete, acessórios que complementam o vestuário e facilitam a prática esportiva.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte 1 de 10

As necessidades de cada corredor variam de acordo com os objetivos e as distâncias percorridas. Quem pretende começar com trajetos de até 10 km, por exemplo, pode precisar de equipamentos diferentes daqueles utilizados por atletas que se preparam para desafios mais longos, como as maratonas de São Paulo e do Rio, previstas para 2027. Além de um tênis apropriado, meias de poliamida podem ajudar a diminuir o atrito e prevenir bolhas. Para transportar objetos pessoais durante os treinos, há opções como pochetes, braçadeiras, shorts com bolsos específicos e tops esportivos com compartimentos para celular.

Apesar da variedade de acessórios disponíveis, não é necessário comprar todos os itens de uma só vez. Para quem está começando, o mais importante é priorizar equipamentos adequados à modalidade e às necessidades individuais, garantindo mais conforto durante a adaptação à nova rotina de exercícios.

“Montar o primeiro kit de corrida é um momento simbólico: marca o início de um novo hábito de bem-estar. Mas, quando esse investimento inicial pode ultrapassar R$ 400, muitos desistem antes mesmo de calçar o tênis. É aí que pesquisar preços e aplicar cupons deixa de ser apenas uma estratégia de economia e se torna um facilitador real do acesso ao esporte. No Cuponation, vemos que o consumidor brasileiro quer começar bem, mas também quer começar inteligente, e nosso papel é conectar esse novo corredor às melhores condições dos principais varejistas esportivos do país”, diz Maria Fernanda Antunes Junqueira, CEO da Atolls na América Latina, holding internacional de tecnologia que opera o Cuponation no Brasil.

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Quanto custa cada item do primeiro kit de corrida?

O levantamento identificou cinco produtos que podem compor o conjunto inicial de quem deseja começar a correr. Confira os valores:

Tênis Olympikus Ultraleve 130G

R$ 179,90

Camiseta Puma RTG Heather Logo

R$ 89,90

Calção Puma Teamrise

R$ 99,90

Meia Rikam Performance

R$ 23,90

Pochete Puma Phase

R$ 78,90

Total

R$ 472,50

Como economizar

Pesquisar os preços em diferentes lojas e acompanhar campanhas promocionais são algumas das alternativas para diminuir o custo dos primeiros equipamentos. A comparação entre varejistas ajuda a identificar ofertas mais vantajosas e encontrar descontos, principalmente em produtos que representam uma parcela maior do orçamento, como tênis e roupas esportivas.

Uma das ferramentas disponíveis para essa busca é o Cuponation, plataforma de cupons e ofertas da Atolls no Brasil. O site reúne oportunidades de diferentes lojas em categorias como moda e esporte.

Na Centauro, os consumidores podem consultar cupons e promoções de tênis, roupas e acessórios esportivos. Já a Netshoes reúne ofertas de calçados e vestuário, incluindo modelos de tênis para corrida. Os descontos e as condições de utilização variam conforme os produtos participantes e as regras de cada campanha.

Períodos de grandes promoções, como a Black Friday, também podem ser aproveitados para adquirir equipamentos por preços mais baixos. Para evitar gastos desnecessários e aproveitar melhor as oportunidades, algumas medidas podem ajudar:

Priorize os itens essenciais: comece pelo tênis e pelas roupas apropriadas para a atividade. Os demais acessórios podem ser comprados posteriormente.

Compare preços em diferentes lojas: procure o mesmo produto em mais de um estabelecimento antes de fechar a compra.

Aproveite os cupons de desconto: consulte o Cuponation para encontrar códigos promocionais e ofertas de varejistas parceiros.

Verifique o valor final: leve em consideração o frete, as formas de pagamento e as condições de cada promoção.

Evite compras por impulso: escolha os equipamentos de acordo com as necessidades da sua rotina de treinos e o orçamento disponível.