Primeiro-ministro diz que tiroteio antes da Copa foi ato isolado

A Copa do Mundo feminina começou na madrugada desta quinta-feira com um susto. Horas antes da partida de abertura, na Nova Zelândia, um tiroteio aconteceu nas proximidades no centro da cidade de Auckland, deixando três mortos. Após a partida, o primeiro-ministro do país, Chris Hipkins, afirmou que o caso foi isolado e não tem qualquer relação com o Mundial.



"Quero reiterar que não há qualquer ameaça em nível de segurança nacional. Isso parece ser a ação de apenas um indivíduo", afirmou o político. A troca de tiros aconteceu perto do hotel da seleção da Noruega e a 5km do estádio da abertura da Copa do Mundo. Os moradores de Auckland foram orientados a ficar em casa