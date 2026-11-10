FUTEBOL

Primo de craque da Seleção Brasileira pode estrear pelo profissional do Cruzeiro contra o Palmeiras

Conhecido como Milita, Vitor Hugo está integrado aos treinamentos da equipe principal

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 15:28

Vitor Hugo Crédito: STAFF IMAGES / CBF

O Cruzeiro pode ter uma novidade na defesa para o confronto contra o Palmeiras, na próxima semana. Aos 18 anos, o zagueiro Vitor Hugo, conhecido como Milita, foi chamado para treinar com o elenco profissional e tem a possibilidade de receber sua primeira oportunidade entre os jogadores principais da Raposa. Ele é primo de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, da Espanha.

A convocação acontece em meio a problemas no setor defensivo do time mineiro. João Marcelo está lesionado, Jonathan Jesus cumpre suspensão e está com a Seleção, enquanto Fabrício Bruno ainda é dúvida. Diante desse cenário, Milita surge como alternativa para compor o banco de reservas ou até disputar uma vaga entre os titulares.

Natural de Sertãozinho, no interior de São Paulo, Vitor Hugo começou a trajetória no futebol no projeto Camisa 10, comandado por Agnello Souza. Depois, defendeu o Inter de Bebedouro em competições das categorias de base. O jovem também passou pelo Atlético-MG, mas acabou dispensado. Na sequência, retornou ao interior paulista para jogar pelo Amparo e, posteriormente, integrou o Athletico-PR.

A chegada ao Cruzeiro aconteceu em 2023, quando tinha apenas 14 anos, ainda durante a gestão de Ronaldo Fenômeno. Desde então, o defensor passou a construir sua trajetória nas categorias de base do clube. O primeiro contrato profissional foi assinado em 2024, com vínculo válido até 2028. A multa rescisória ultrapassa R$ 600 milhões.

O apelido Milita surgiu justamente por causa do parentesco com Éder Militão. A ligação com o futebol, no entanto, também vem da família: a mãe do jogador, Edilaine Carolina, atuou como zagueira e chegou a seguir carreira na modalidade, experiência que influenciou os primeiros passos do filho no esporte.

O defensor também acumula convocações para as seleções brasileiras de base. Em 2025, conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 e disputou a Copa do Mundo da categoria, na qual foi titular da equipe. Pelo Cruzeiro, também participou da campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até agora, soma duas partidas com a camisa do clube mineiro.